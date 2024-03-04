كريستيانو رونالدو على حق .. الكشف عن "مهزلة تحكيمية" ضد النصر أمام العين

النصر تعرض للظلم أمام العين..

انتقد المحلل التحكيمي عبد الله القحطاني، أداء حكم مباراة العين الإماراتي والنصر السعودي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

النصر سقط بهدف مقابل لا شيء، أمام مستضيفه العين، مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على أن يلتقيا إيابًا، يوم 11 مارس الجاري، بملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

القحطاني وصف في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، حكم المباراة بـ"السيئ"؛ قائلًا: "أشيد بلاعي الفريقين، الذين نجحوا في ضبط أعصابهم، على الرغم من سوء هذا الحكم".

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وكشف عن أن حكم المباراة، تغاضى عن طرد 3 لاعبين من الزعيم الإماراتي، اثنين منهم بـ"الكارت الأصفر الثاني"، وواحد بـ"طرد مباشر".

وأكد عبد الله القحطاني، على أن طرد الإسباني إيمريك لابورت، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لم يكن صحيحًا؛ حيث أن اللعبة لا تستحق أكثر من إنذار.

جدير بالذكر أن خالد الهاشمي، مدافع نادي العين، أوضح في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة، أن الأسطور البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق النصراوي، أخبره بأنه غاضب جدًا من مستوى الحكم.