"لا أعلمهم شيئًا" .. كريستيانو رونالدو يروي حياته مع أطفاله ويرفض إجبار جونيور على لعب كرة القدم!

رونالدو يكشف المزيد عن حياته العائلية..

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق الكرة بنادي النصر، عن كواليس حياته مع أطفاله، ووصفة النجاح التي يقدمها إليهم من أجل إعلاء روحهم التنافسية، مؤكدًا أنه لا يمنحهم شيئًا بالمجان.

الأسطورة البرتغالية صاحب الكرات الخمس الذهبية، احتفل خلال الساعات الماضية، بالوصول إلى مليار متابع عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين فيسبوك، إكس، يوتيوب، إنستجرام.. وغيرها.

وفي مقابلة مع صديقه ريو فيرديناند، تحدث كريستيانو عن دوره كأب، والضغط الذي قد يشعر به نجله جونيور، صاحب الـ14 عامًا، باتباع خطى والده في ممارسة كرة القدم.

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وقال كريستيانو إن أطفاله مثله، ولا يحاول تعليمهم أي شيء، فهم يرونه قدوة، وينظرون دائمًا إلى والدهم كمثال، مضيفًا "هم يعرفون أني أحيانًا أغضب عندما أخسر، أو أبكي، هم مثلي قليلًا، لذلك أريد الفوز عندما ألعب. أنا لا أعطيهم أي شيء مجانًا".

واعترف رونالدو أنه يريد منح الرغبة لأطفاله في ممارسة كرة القدم بأي ثمن، قائلًا "هم يرون والدهم كل يوم وماذا يفعل، في المنزل والتدريب والمباريات، ويرون مدى صعوبة عملي، أعلم أن كريستيانو جونيور يريد أن يصبح لاعب كرة قدم، ولكني لن أضغط عليه كثيرًا".

وتابع "جونيور يواجه ضغوطًا كونه ابن كريستيانو رونالدو، دعوه يرتكب أخطاءه، صحيح أني آمل بأن يصبح لاعبًا محترفًا في المستقبل، ولكنه إذا قام بعمل آخر، سأدعمه دائمًا، لا يمكن الضغط على أبنائي لأننا مشهورون".