"ابني أقوى مني ولكن!" .. كريستيانو رونالدو يضع شرطًا أمام جونيور للسير على خطاه

ماذا قال كريستيانو رونالدو عن نجله؟!..

قام الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بـ"تقييم" نجله جونيور، الذي يلعب حاليًا في صفوف الفئات السنية لقلعة العالمي.

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كريستيانو جونيور نجل رونالدو، لعب في الفئات السنية لأندية ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، قبل أن ينتقل مع والده إلى الملاعب السعودية، في يناير من عام 2023؛ عندما انضم "الأب" إلى الفريق الأول للنصر، و"الابن" للفئات السنية.

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وقال رونالدو في حديث مع وكيله ريكاردو ريجوف، خلال فيلم وثائقي عن الدوري السعودي للمحترفين على "نتفليكس"، إن كريستيانو جونيور أطول وأقوى منه؛ عندما كان في نفس عمره "14 سنة".

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وأكد الأسطورة البرتغالية أن جونيور فتى جيد جدًا، ويتمتع بسلوك أكثر من رائع؛ على عكس باقي أبنائه الصغار؛ قائلًا: "معه لا توجد أي مشكلة أبدًا".

واعتبر كريستيانو رونالدو أن "الجوع" لتحقيق الإنجازات، هو ما سيُحدد إذا كان جونيور يستطيع السير على خطاه في عالم الساحرة المستديرة من عدمه؛ مشددًا على أن هذا الأمر أصعب شيء في كرة القدم.

جدير بالذكر أن رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حتى 30 يونيو من عام 2025؛ وسط تضارب في الأنباء بشأن التجديد من عدمه.