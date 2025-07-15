بكلمة واحدة .. كريستيانو رونالدو يعلق على تعيين جورج جيسوس مدربًا جديدًا للنصر

النصر أعلن أمس تعاقده مع مدرب الهلال السابق لقيادته خلال الموسم القادم

ماذا حدث؟

رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، عمل مع مواطنه في الشرق الأوسط من قبل، حيث أمضى لويس كاسترو ما يزيد قليلاً عن 12 شهراً مع نادي النصر في 2023-24. وكان المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي آخر من شغل هذا المنصب الصعب.

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رحل بعد أن فشل في تحقيق أي إنجازات كبيرة، حيث أضاف رونالدو لقب كأس الأبطال العرب فقط إلى سجله الحافل خلال موسمين ونصف في الدوري السعودي للمحترفين.

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هل تعلم

وقع كريستيانو رونالدو عقدًا جديدًا لمدة عامين مع النصر، بعد تكهنات كثيرة حول مستقبله، وهو مصمم على العودة إلى طريق الألقاب في موسم 2025-26. وهو سعيد بانضمام جيسوس إلى صفوف الفريق، حيث أرسل له رسالة ترحيب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورته مع كلمة "مرحبًا مستر جورج جيسوس".

ما قاله جيسوس

يتمتع جيسوس بخبرة في الحياة في المملكة العربية السعودية، حيث قاد سابقًا فريق الهلال إلى الفوز بلقب الدوري وكأس الملك وكأس السوبر السعودي مرتين. وقع المدرب البالغ من العمر 70 عامًا عقدًا لمدة عام واحد بعد أن تم اختياره ليكون الرجل الذي يريده رونالدو على رأس الفريق.

وقال جيسوس "لولا دعوته، لما كنت هنا بالتأكيد. الدافع سيكون كبيرًا. سأحاول ضمان فوز النصر، أحد أفضل الأندية في السعودية، بالألقاب. كريستيانو رونالدو لاعب فاز دائمًا بكل ما لعب من أجله. لم يفز بعد في السعودية. سأرى ما إذا كان بإمكاني مساعدته".

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ما هو مستقبل رونالدو؟

سيبقى رونالدو تحت الميثاق الجديد حتى بعد بلوغه 42 عامًا. لم يظهر أي علامة على تراجع مستواه، حيث فاز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، لكنه يحتاج إلى تعزيزات داخل الملعب وخارجه من أجل إشباع رغبته في الفوز بالمزيد من الألقاب.