فشل في تقليد بنزيما أمام التعاون .. كريستيانو رونالدو يقدم هدية لنجم الهلال و"يده" كادت تشعل ثورة نصراوية!

ماذا فعل كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والتعاون؟

بعد 4 مباريات متتالية، فشل كريستيانو رونالدو، قائد النصر، في التسجيل، ليقود فريقه للتعادل مع مضيفه التعاون بنتيجة (1-1)، على ملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة، ضمن حساب الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وتأخر النصر خطوة في الصراع مع الهلال والاتحاد، صاحبي الـ40 نقطة، حيث رفع الأصفر رصيده إلى 29 نقطة، ليهبط إلى المركز الرابع، بعدما صعد القادسية للمركز الثالث بـ31 نقطة، إثر فوزه على الوحدة بثلاثية نظيفة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتجمد رصيد رونالدو عند 11 هدفًا في سباق هدافي دوري روشن السعودي، ليتساوى مع كريم بنزيما، قائد الاتحاد، في وصافة الترتيب، خلف الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، والمتصدر بـ12 هدفًا، رغم غياب الصربي عن آخر مباراتين للزعيم بسبب الإصابة.

رونالدو فشل في تقليد بنزيما

وبالنظر إلى أداء كريستيانو رونالدو، فإن قائد النصر، بدا وكأنه يحاول لعب دور الفرنسي كريم بنزيما مع الاتحاد، والذي يتراجع إلى الخلف ويملك القدرة على بناء الهجمة والانطلاقات الهجومية من العمق، مع الانتشار خلال طرفي الملعب، وقد حاول رونالدو التراجع، خاصة في الشوط الأول، إلا أن بقي في الخط الهجومي مع مرور دقائق المباراة، ثم ارتكز على الجانب الأيسر في الشوط الثاني، حيث حاول إرسال التمريرات الحاسمة لزملائه، مع محاولة التسديد على مرمى مايلسون.

ويمكن القول إن رونالدو عانى من التكتل الدفاعي اللصيق من لاعبي التعاون، الأمر الذي تمثل في 4 تسديدات وجهها كريستيانو، وتم قطعها من قِبل الدفاع، فيما سدد 3 كرات على المرمى، وواحدة خارجه.

في المقابل، كانت أبرز فرص كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 75، من الجهة اليسرى، حيث حاول تسديد الكرة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتألق الحارس مايلسون في التصدي لها، فيما حاول خداع حارس التعاون في الدقيقة 25، بتسديد كرة أرضية في الزاوية المعاكسة، إلا أن مايلسون كان لها بالمرصاد.

GOAL

"لمسة يد" في آخر دقيقة

وفي الدقيقة 90+13، كاد كريستيانو رونالدو أن يتسبب في ركلة جزاء لصالح التعاون، بعدما لمست الكرة ذراعه، أثناء تواجده في حائط الصد، خلال تنفيذ ركلة حرة، ما دفع الحكم للتواصل مع تقنية الفيديو، قبل أن يقرر استئناف اللعب دون احتساب جزائية.

وأنقذ الحكم الكولومبي ويلمار رولدان، رونالدو من ثورة جماهيرية نصراوية كانت في انتظاره، حال احتسابها ركلة جزاء، وذلك بعدما تسبب كريستيانو في إقصاء فريقه من ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على يد التعاون، بإهداره ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

غادر الملعب غاضبًا

وعقب المباراة، رصد الناقل الرسمي لقطة لكريستيانو رونالدو، وهو يتحدث غاضبًا أثناء مغادرة ملعب الملك عبد الله ببريدة، عن السقوط المتكرر للاعبي التعاون، خلال المواجهة.

وبلغة الأرقام، فإن كريستيانو رونالدو لمس الكرة 43 مرة، قدم خلالها 21 تمريرة صحيحة، بنسبة دقة بلغت 78%، كما قدم تمريرتين مفتاحيتين، كما لعب تمريرة طويلة واحدة ناجحة، فيما فشل البرتغالي على مستوى الكرات العرضية، بمحاولتين غير ناجحتين، وكذلك المواجهات الأرضية، فيما خسر الاستحواذ على الكرة 12 مباراة.