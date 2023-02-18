"كريستيانو رونالدو تفاجأ بالدوري السعودي ولن يُقدم نصف ما قدمه مع مانشستر يونايتد"

رهان صعب على مستقبل رونالدو مع النصر

أكد الناقد الرياضي محمد الشيخ عدم رضاه عن المستوى الذي قدمه كريستيانو رونالدو منذ انضم إلى النصر في سوق الانتقالات الشتوي الماضي، مشيرًا إلا أنه تفاجأ من مستوى دوري روشن السعودي.

رونالدو نجح في إحراز 5 أهداف وصناعة هدفين للنصر في الدوري السعودي، ورغم ذلك يرى الشيخ أنه لم يُقدم شيئًا بعد مقارنة باسمه وقيمته وتكلفته الكبيرة.

إذ قال خلال برنامج "أكشن مع وليد" "المتوقع من رونالدو كثير جدًا مقارنة بقيمته واسمه، المعول عليه كبير لأنه مازال لاعبًا وقائدًا لمنتخب البرتغال ولأنه منذ شهرين كان يلعب في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، أي أننا لم نجلبه للدوري السعودي بعد فاصل زمني من لعبه في إحدى البطولات الكبرى".

تابع "100% رونالدو تفاجأ بارتفاع مستوى الدوري السعودي ونجومه الكبار، أغلب اللاعبين الموجودين في الدوري السعودي من الأسماء المهمة التي حظيت بمسيرة جيدة مع أندية كبيرة في أوروبا، ولا أتحدث عن لاعبي الهلال والاتحاد فقط بل كذلك أندية الوسط مثل التعاون والفتح وغيرهما".

"رونالدو لم يعطينا 30% من مردوده، وأتحدث عن الأهداف وبغض النظر عن مباراة الوحدة، وبالنسبة لمستواه الممتاز خلال مواجهة باريس سان جيرمان فهذا تفسيره وجود ليونيل ميسي في الجانب المقابل كما أنها مباراة خاصة وبأجواء خاصة".

وأتم "ننتظر من رونالدو أداءً أفضل خلال الفترة القادمة لكني لا أتصور أبدًا أن يُعطينا ولو نصف مستواه في موسمه الأول مع مانشستر يونايتد، اللاعب في عامه الـ36 يختلف عنه في الـ38".

الناقد الرياضي محمد العنزي اختلف تمامًا مع هذا الرأي وأوضح أن رونالدو ليس مطلوبًا منه أخذ الكرة من الدفاع للهجوم إحراز الهدف، مشيرًا إلى أنه أكد بصمته بإحراز جميع أهداف النصر أمام الوحدة وصناعة هدفيه أمام التعاون.