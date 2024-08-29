اللحظة التاريخية .. كريستيانو رونالدو يعتذر لبوفون ويُشبه دوري أبطال أوروبا بالكاتشاب!

حوار خاص بين النجمين خلال حفل قرعة دوري الأبطال

توجه كريستيانو رونالدو، نجم النصر، باعتذاره إلى حارس المرمى المعتزل، جانلويجي بوفون، وذلك خلال حضورهما معًا مراسم حفل قرعة الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا.

رونالدو حصل على جائزة خاصة كونه الهداف التاريخي لدوري الأبطال فيما حصل الحارس الأسطوري على جائزة الرئيس الخاصة لعام 2024، وقد استعاد الثنائي ذكرى الهدف العظيم الذي سجله الأول لصالح ريال مدريد في مرمى الثاني حين كان لاعبًا ليوفنتوس.

رونالدو سجل الهدف من مقصية مذهلة خلال مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال موسم 2017-2018، حتى أن جمهور يوفنتوس أرينا أظهر رد فعل غريب خلده التاريخ، إذ وقف وصفق طويلًا تحية للدون على الهدف المدهش، وقد توجه لهم اللاعب واعتذر لهم على التسجيل بتلك الطريقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مقدمة الحفل سألت رونالدو عن هذا الهدف خلال حفل القرعة فوجه نظره تجاه بوفون وقال له "أعتذر منك"، ليرد العنكبوت "لقد اعتذر مني في آخر مواجهة جمعت ريال مدريد ويوفنتوس"، وسط ضحكات الجميع وتأكيد النجمين على احترامهما لبعضهما البعض.

صاحب الـ39 عامًا فجر ضحكات الجميع في القاعة بتصريح آخر شبه به دوري الأبطال بالكاتشاب! إذ قال ردًا على سؤال حول اللقب المفضل له بين ألقابه الـ5 "من الصعب اختيار واحدة، لكننا نفضل دومًا اللقب الأول، يبقى دومًا ذو طابع خاص، كان مع مانشستر يونايتد وقد سجلت في النهائي وأهدرت ركلة جزاء أيضًا".

أتم "لابد أن أذكر اللقب الأول مع ريال مدريد كذلك، كان في لشبونة عام 2014 أمام الجماهير البرتغالية، كان لقبًا خاصًا لأن ريال مدريد كان تحت ضغط وجوب الفوز بدوري الأبطال منذ سنوات، كنت اللاعب الأغلى في العالم آنذاك والجميع يسألني "متى ستفوز بدوري الأبطال، متى ستفوز بدوري الأبطال؟"، لقد شعرت بهذا الضغط وجميعنا كذلك. لكن كما تعلمون .. دوري الأبطال والأهداف مثل الكاتشاب، مجرد ما تفتح العبوة ينهمر فورًا".