"لا أشغل تفكيري بإنجلترا وأنافس نفسي وليس كريستيانو رونالدو" .. إيفان توني يرد على الانتقادات بعد الانتقال إلى الأهلي

الاتهامات طالته بتفضيل الأموال على كرة القدم..

رد الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على "الانتقادات" التي طالته بعد الرحيل عن القارة العجوز، والانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ رغم أنه لا يزال في سن الـ28 عامًا فقط.

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توني انضم إلى الأهلي في صيف العام الحالي "2024"، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برينتفورد الإنجليزي، مقابل 42 مليون يورو تقريبًا؛ وبعقد حتى 30 يونيو 2028.

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وقال توني في تصريحات مع "فور فور تو"، مساء اليوم الأربعاء: "انتقالي إلى السعودية هو (الخطوة الصحيحة) بالنسبة لي، في هذه المرحلة من مسيرتي المهنية.. تحدثت مع عائلتي، وكنت متحمسًا جدًا لهذه التجربة".

وأشار المهاجم الإنجليزي إلى أن البعض ينظر لدوري روشن السعودي بـ"شكل خاطئ"، على أنه مسابقة ضعيفة؛ لكن الأمر مختلف تمامًا، حيث أن المنافسة صعبة للغاية، ومستوى جميع الفرق عالٍ؛ على حد وصفه.

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ونفى إيفان توني أن تكون هُناك منافسة خاصة بينه والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر؛ قائلًا: "إنه لاعب من الطراز الأول؛ لكنني أتنافس مع نفسي فقط.. آمل أن أسجل الكثير من الأهداف، وأساعد الأهلي".

وقلل اللاعب من الأنباء التي تتحدث عن عدم إمكانية عودته للمنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، بعد الانتقال إلى الملاعب السعودية، مشددًا على أنه يمكنه التحكم فقط في الأمور التي تحدث على أرضية الملعب، وليس خارجها.

وأضاف: "إذا كان قدومي إلى هُنا - يقصد السعودية - يضر بفرصي في الانضمام إلى المنتخب الإنجليزي، فلا يمكنني حقًا تغيير ذلك.. كل ما باستطاعتي أن أفعله؛ هو التركيز على نفسي، واللعب بشكل جيد".

وعلى الرغم من ذلك.. لم يخفِ توني رغبته في خوض منافسات كأس العالم 2026، مع منتخب بلاده، لافتًا إلى أنه سيركز ويعمل على تطوير نفسه؛ من أجل أن يكون مستعدًا، إذا تم استدعاؤه من الجهاز الفني لإنجلترا، في أي وقت.

وكان توني قد لعب 6 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر؛ حيث كانت البداية من بوابة أوكرانيا، يوم 26 مارس 2023، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أوروبا؛ وذلك عندما نزل إلى أرضية الملعب "بديلًا"، في الدقائق التسع الأخيرة.

جدير بالذكر أن إيفان توني يتعرض لـ"انتقادات عنيفة" أيضًا، بسبب سوء مستواه منذ الانضمام إلى الأهلي؛ حيث اكتفى بتسجيل 4 أهداف وصناعة 2 آخرين، خلال 10 مباريات رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم، في مختلف المسابقات.