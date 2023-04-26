فيديو | استبدال كريستيانو رونالدو بليونيل ميسي؟ .. جماهير النصر تفاجئ الجميع

رغم تراجع مستواه، هل يوافق جمهور النصر على استبدال رونالدو بميسي؟

shahid

على الرغم من حالة عدم الرضا من جانب كبير بين جماهير النصر، من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب تراجع نتائج الفريق الفترة الماضية، إلا أنهم ما زالوا متمسكين بأنه الأفضل، حتى لو وصل الأمر إلى إمكانية استبداله بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي!

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وعانى النصر الفترة الماضية على مستوى النتائج، سواء في بطولة دوري روشن للمحترفين التي خسر فيها صدارة الترتيب، أو حتى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بخسارته في نصف النهائي أمام الوحدة.

وبعد تلك الإخفاقات قامت بعض الجماهير بالهجوم على رونالدو، ولكن البعض الآخر يرون أنه الأفضل في العالم، ولا يوجد لاعب آخر يستطيع تقديم ما يقدمه النجم البرتغالي.

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ولعب رونالدو مع النصر منذ الانضمام له في يناير الماضي 14 مباراة، سجل فيها 11 هدفًا وصنع هدفين في مختلف البطولات، ليُساهم في تسجيل 13 هدفًا.

وقام مراسلنا في الرياض، بتوجيه سؤال إلى الجمهور النصراوي، حول رأيه في إمكانية استبدال رونالدو بميسي، ولكن الإجابات لم تكن مفاجأة!

جميع الجماهير النصراوية أجمعت على أنها لا توافق على استبدال رونالدو بميسي، لأنه الأفضل في العالم من وجهة نظرهم، ولا يوجد أفضل منه خلال الوقت الحالي.

جماهير النصر تغاضت تمامًا عن تراجع مستوى رونالدو الفترة الماضية، حيث قاموا بالربط بين ذلك، وبين تراجع مستوى زملائه المحيطين به بالفريق.

بعض من جماهير النصر يؤكدون على أن الفريق لا يمتلك جناحًا مميزًا، بالإضافة إلى عدم قدرة صانع اللعب على مساعدة النجم البرتغالي للتألق خلال الوقت الحالي.

هذا بالإضافة إلى عدم امتلاك النصر للاعبين محليين يمتلكون جودة عالية تستطيع خدمة الفريق، وأيضًا طريقة اللعب لا تناسبه.

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وتضع جماهير النصر الأمل على الموسم المقبل، الذي سيشهد تدعيمات جديدة، ستمكن العالمي ورونالدو من الظهور بشكل مغاير للأفضل، وسينافس على جميع البطولات.

Shahid