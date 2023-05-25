من يجب أن يغادر، رونالدو أم تاليسكا؟ جمهور النصر يجيب!

من يجب أن يرحل عن النصر، تاليسكا أم رونالدو؟

بعد أن انضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، الجميع توقع أنه سيشكل ثنائية مميزة مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، ولكن حتى الآن لم يقدم الثنائي التعاون المنتظر بينهما، مما جعلنا نسأل، إذا تم الاختيار بين رحيل واحد منهم، من سيكون الأجدر بالبقاء؟

ولعب رونالدو منذ أن جاء إلى النصر في شتاء 2023، 18 مباراة، سجل فيها 14 هدفًا وصنع هدفين، وقدم مستوى أكثر من رائع، باستثناء الفترة الماضية التي شهدت هبوط في مستواه، ولكنه استعاد جزء كبير من مستواه في آخر مباراة أمام الشباب في ديربي الرياض.

وعلى الجانب الآخر، خاض تاليسكا 25 مباراة هذا الموسم رفقة النصر، سجل فيها 19 هدفًا وصنع هدف وحيد، وحصل على 5 كروت صفراء وطرد واحد.

وقام مراسل "جول" باستبيان بين جماهير النصر، بشأن من يفضل أن يرحل عن العالمي ما بين كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا خلال الفترة المقبلة؟

الإجابات كانت كلها لصالح كريستيانو رونالدو، باستثناء شخص واحد يرى أن تاليسكا أفضل من الدون، بينما رأى آخر أنه يجب عدم رحيل أحد منهما، ويحتاجان فقط إلى صانع ألعاب مميز.