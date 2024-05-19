"كريستيانو رونالدو أحد الأسباب" .. كواليس رفض لوكا مودريتش الرحيل عن ريال مدريد من أجل السعودية

انقلب وضع الكرواتي في ريال مدريد في الأسبوع الأخير..

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بعدما كانت كل المؤشرات والتأكيدات الخارجة من ريال مدريد الإسباني تسير في اتجاه رحيل الكرواتي لوكا مودريتش عن الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل، انقلب الوضع في الأسبوع الأخير، وأصبح استمراره أقرب من أي وقت مضى.

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الكرواتي ينتهي عقده مع المرينجي بنهاية الموسم الجاري، وهتف له جمهور ناديه خلال احتفالات التتويج بلقب الدوري الإسباني "لوكا ابق!"، لكن سعي الإدارة لتقليص معدل أعمار الفريق والتخلص من أصحاب الرواتب الكبرى كان يدفعها لرفض التجديد له، في وقت أعلن به اللاعب في أكثر من مناسبة رغبته في الاستمرار.

وكان دوري روشن السعودي هو الوجهة الأقرب لمودريتش حال رحيله عن إسبانيا، منافسًا مع الدوري الأمريكي، لكن ربما الأول يسعى وراءه منذ الميركاتو الصيفي الماضي ولم يكن يرغب في خسارته للمرة الثانية في الصيف المقبل.

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لكن بحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية فإن ريال مدريد في طريقه للتجديد لمودريتش خلال الأيام المقبلة، موضحة أن هناك عدة عوامل لعبت دروها في تغيير النادي لقراره..

العامل الأول هو موافقة لوكا على تخفيض راتبه، رغم كم الإغراءات المالية المعروضة عليه من السعودية وأمريكا.

أما العامل الثاني فهو تأثيره في غرف خلع الملابس ودوره مع اللاعبين الشباب، خاصةً رودريجو الذي تربطه به علاقة مميزة للغاية، إذ أنه دائم النصح له ولزملائه من صغار السن في الفريق.

أما العامل الثالث فهو خاص بلوكا نفسه، وبغض النظر عن أن أسرته لا تريد مغادرة مدريد، فإنه يخشى المنافسة في دوري جديد ويشعر كأنه سيبدأ من الصفر، مضيفة "ريليفو": "إذا تردد مودريتش في أي لحظة بشأن وضعه في ريال مدريد ومنحه دقائق أقل، يشعر بالارتياح بعد النظر لوضع غالبية زملائه الذين رحلوا، وكيف ابتعدوا عن النجاح ككريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، كريم بنزيما (الاتحاد السعودي)، رافائيل فاران (مانشستر يونايتد)، سيرخيو راموس (إشبيلية)".

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