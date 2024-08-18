"لم يقاوم الإغراءات" .. تصرف كريستيانو رونالدو أمام الهلال يصيبه بـ"لعنة" خسارة السوبر

صاروخ ماديرا سجل هدف فريقه الوحيد في المباراة، لكنه كان قد "نحس" النصر من قبلها بالأساس!

يبدو أن لعنة ما أصابت البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، قبل انطلاق كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعدما قرر تغيير عاداته في النزول لأرض الملعب في المباريات النهائية.

العالمي كان قد خسر السوبر أمس السبت، بالهزيمة أمام الهلال برباعية مقابل هدف وحيد، على استاد المحالة.

الدون لم يحضر مراسم تسليم فريقه الميداليات الفضية، وبدى أثناء المباراة في حالة غضب شديد من زملائه بعد ضياعهم للهدف الذي سجله في الشوط الأول واستقبال رباعية في الشوط الثاني، إثر أخطاء دفاعية قاتلة.

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ومن جانبها، فقد سلطت صحيفة "ماركا" الضوء على لقطة مختلفة قبل بداية المباراة، تزعم أنها هي ما تسببت في خسارة العالمي للكأس؛ بطلها صاروخ ماديرا..

الصحيفة نشرت صورة رونالدو وهو يلمس كأس السوبر أثناء نزوله لأرض الملعب، مشيرة إلى أن بتصرفه هذا قد سقط تحت اللعنة، إذ تعتبر أنه فأل غير حسن قبل المباريات.

وأوضحت: "ارتكب المهاجم البرتغالي خطأ بدائيًا، وفي سن الـ39 وقع في إغراء لمس الكأس قبل اللعب في المباراة النهائية، وما زالت اللعنة موجودة، والأمر الغريب حقًا هو أن لاعب مثل رونالدو يفعل هذا النوع من الأشياء، لم يحدث من قبل أن قام بهذه البادرة".

يذكر أن رونالدو منذ انضمامه للنصر في شتاء 2023 وهو يبحث عن التتويج بأول لقب رسمي معه، إذ لم يتوج إلا بالبطولة العربية للأندية الودية.