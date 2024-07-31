"نعيش في هدوء بدون كريستيانو رونالدو والهلال يستحق إنجازاته" .. نجم النصر يفاجئ الجماهير

تصريحات مثيرة من نجم نادي النصر..

من المعروف الصراع التاريخي بين عملاقي السعودية الهلال والنصر، والذي وصل إلى أعلى درجاته في السنوات الأخيرة؛ خاصة بعد الطفرة الهائلة في القطاع الرياضي بالبلاد.

وعلى الرغم من ذلك؛ إلا أن النجم البرتغالي أوتافيو مونتيرو، صانع ألعاب نادي النصر، فاجأ الجماهير بـ"تصريحات جريئة"، تنم عن روح رياضية كبيرة، ولكنها قد تعرضه إلى بعض الانتقادات من عشاق فريقه.

أوتافيو أشاد في تصريحات مع موقع "أبولا"، بمستوى نادي الهلال، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، معتبرًا أنه يستحق الإنجاز الكبير الذي حققه في الموسم الرياضي الماضي، بالتتويج بالثلاثية المحلية التاريخية "دوري روشن للمحترفين، كأس الملك والسوبر السعودي"، دون أي هزيمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار النجم البرتغالي، إلى أن النصر حاول لعدة أسابيع اللحاق بالغريم الهلالي، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إلا أنه لم يتمكن من ذلك؛ بسبب المستوى الكبير والمنتظم الذي قدّمه الزعيم.

وأضاف: "لكن.. هذا لا يمنع من أنه كان هُناك بعض الحالات التحكيمية الجدلية؛ لقد تحدثت مع مواطني روبن نيفيش، متوسط ميدان الهلال، عن هذا الأمر".

وعلى جانب آخر.. أعرب أوتافيو مونتيرو عن فخره وسعادته، باللعب مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في فريقٍ واحد، مشددًا على أن العمل الذي يقوم به الأخير، سواء في التدريبات أو المباريات "لا يصدق".

وعن غياب رونالدو عن المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي لنادي النصر؛ علق أوتافيو قائلًا: "نعيش في هدوء بدونه.. عندما يكون معنا، نرى الجماهير تلتف حوله في كل مكان، للحصول على توقيعه والتقاط الصور معه".

جدير بالذكر أن رونالدو غاب عن معسكر النصر في البرتغال؛ ولكنه سينضم إلى "المرحلة الإعدادية الثانية" في إسبانيا، مطلع شهر أغسطس؛ وذلك استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025، والذي ينطلق بمواجهة التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، يوم الرابع عشر من نفس الشهر.