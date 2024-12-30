"أعتقد أن كريستيانو رونالدو سينتقل إلى الهلال" .. إعلامي يقلق النصر بأدلة على الصفقة التاريخية المحتملة!

صفقة ستهز الشارع السعودي إذا حدثت..

رغم أنه يؤكد دائمًا سعادته في صفوف نادي النصر؛ إلا أن مستقبل الأسطورة كريستيانو رونالدو، لا يزال يثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي بل والعالمي؛ في ظل اقترابه من "الفترة الحرة" من عقده.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"، وفي عقد لمدة عامين ونصف حتى 30 يونيو 2025؛ وسط محاولات للتجديد معه، لمدة موسم أو اثنين أخريين.

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ومع عدم تجديد عقده - حتى الآن -، ارتبط اسم اللاعب في أكثر من مناسبة، بالانتقال إلى الغريم الأزلي الهلال؛ أو خوض تحدٍ في دوري آخر إذا حصل على مشروع رياضي مهم - حسب صحيفة ماركا -.

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هُنا.. رجح الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، انتقال الأسطورة البرتغالية إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ بعد نهاية عقده مع النصر، بختام الموسم الرياضي الحالي.

جستنيه استشهد في تصريحات مع برنامج "ملاعب"، مساء اليوم الإثنين، بتصريحات رونالدو خلال حفل جوائز "جلوب سوكر"، الجمعة الماضي؛ والذي أشاد فيها بالفريق الهلالي وسيطرته على البطولات.

ووصف كريستيانو رونالدو نادي الهلال بـ"الخارق"، على هامش تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط لعام 2024 بحفل "جلوب سوكر"، معتبرًا أن التتويج بالألقاب والبطولات مع النصر في وجود الزعيم؛ أمر صعب للغاية.

وقال الإعلامي الرياضي: "هذه التصريحات، بالإضافة إلى رغبة صندوق الاستثمارات السعودي، بالحفاظ على اللاعب ومنعه من الرحيل عن المملكة؛ تجعله أقرب للانضمام إلى الزعيم".

وكشف عدنان جستنيه عن أن صندوق الاستثمارات، يريد استغلال اسم كريستيانو رونالدو وسمعته العالمية، وذلك من خلال تتويج اللاعب بالألقاب والبطولات على أراضي المملكة؛ وهو ما سيتوفر مع نادي الهلال.

جدير بالذكر أن رونالدو لم يتوّج بأي لقب رسمي مع النصر؛ مكتفيًا بالحصول على بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "الودية"، مطلع موسم 2023-2024.