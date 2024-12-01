فيديو | موقف محرج لكريستيانو رونالدو .. قائد النصر يخسر تحدٍ في الملعب أمام "هاوٍ" ويفاجئ آخر بشوارع الرياض!

الدون يثبت تواضعه الكبير في كل مرة..

خلال الساعات الماضية، برز البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، في أكثر من لقطة تفاعلية مع الجمهور؛ أحدهم وضعه في موقف محرج، وآخر أثبت مدى تواضع صاروخ ماديرا.

الدون يعيش في السعودية منذ يناير 2023 بعدما انضم للعالمي في صفقة انتقال حر بعد فسخ مانشستر يونايتد عقده، ومنذ ذلك الحين يثبت تأقلمه وانخراطه بشكل كبير في المجتمع السعودي.

وخلال الأيام الماضية، دعى رونالدو، اليوتيوبر الشهير جيمس ستيفن دونالدسون "مستر بيست"، للظهور معه في حلقة عبر قناته على "يوتيوب"، وبالفعل حضر الأخير للرياض وجمع بين الدون وأحد مشجعي العالمي في تحدٍ ممتع.

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مستر بيست عرض مليون دولار كجائزة للفائز من بين رونالدو والشاب "خالد"، في تحدي تسديد الكرة على نقاط محددة من قبله، على أن يكون النجاح لمن يسجل ثلاث تسديدات ناجحة من أصل خمس.

وفي وقت قام به رونالدو بمحاولة التسديد ثلاث مرات وفشل، إذ كانت تمر تسديدته كل مرة بجوار النقطة المحددة بقليل، نجح منافسه "الهاوي" خالد في ثلاث تسديدات من أصل أربع، ليربح الجائزة الكبرى "مليون دولار"، وسط احتفال النجم البرتغالي معه بتواضع كبير. (شاهد التحدي)

على جانب آخر، انتشر فيديو لقائد النصر وهو يقود سيارته في أحد شوارع السعودية، وبينما طالبه مشجع بالوقوف للتوقيع على قميص العالمي، فاجأه الدون بالاستجابة لطلبه.