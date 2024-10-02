لم يشاركا في الاستعداد لمواجهة العروبة .. الكشف عن سبب غياب كريستيانو رونالدو ومحمد سيماكان

تعرف على سبب غياب رونالدو عن التدريبات الجماعية

شهدت تدريب نادي النصر اليوم الأربعاء، غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي محمد سيماكان، وذلك استعدادًا لمواجهة العروبة القادمة.

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ويستعد النصر لمواجهة العروبة مساء يوم السبت المقبل، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن رونالدو وسيماكان تواجدا في عيادة النصر، من أجل الاستشفاء، بعد تعرضهما للشد العضلي خلال مباراة الريان القطري الأخيرة.

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وأضافت الصحيفة أن علي لاجامي مدافع الفريق شارك في التدريبات الجماعية للمرة الأولى، منذ حوالي أسبوع من الغياب، إذ كان يُعاني من تجمع دموي في العضلة الضامة.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها محمد آل فتيل أنه يُعاني من شد عضلي بسيط، كما أن العيادة الطبية شهدت تواجد عبد الله الخيبري وسالم النجدي أيضًا بسبب الإصابات.