"مكالمة واحدة ستجعله ينضم لهذا الفريق!" .. صديق كريستيانو رونالدو يتحدث عن مستقبل نجم النصر

هل يرحل كريستيانو رونالدو عن النصر؟!

ليس الجماهير السعودية فقط، بل عشاق الساحرة المستديرة في العالم أجمع، ينتظرون بفارغ الصبر؛ التعرف على "مستقبل" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، يرتبط بعقد مع النصر حتى 30 يونيو 2025؛ وذلك بعد انضم إليه في يناير من عام 2023؛ مقابل رواتب إجمالية تُقدر بـ500 مليون يورو.

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وحسب العديد من المصادر المحلية والعالمية.. قدّمت الإدارة النصراوية بالفعل، عرضًا إلى الأسطورة البرتغالية لـ"تجديد عقده"؛ إلا أنه لم يعطِ موافقته النهائية حتى الآن، رغم ترحيبه من حيث المبدأ.

وفي هذا السياق.. كشف النجم الفرنسي المعتزل لويس ساها، صديق رونالدو وزميله السابق في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الفترة من يناير 2004 إلى صيف 2008، عن أن "مكالمة واحدة" قد تجعل الأسطورة البرتغالية يرحل عن الفريق النصراوي.

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ساها قال في تصريحات مع موقع "Betfred": "رونالدو يرتبط بعلاقة جيدة للغاية مع البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني الجديد لنادي مانشستر يونايتد، والذي تولى المهمة رسميًا في شهر نوفمبر الجاري".

وزعم النجم الفرنسي المعتزل أن "مكالمة واحدة" من أموريم، قد تجعل الأسطورة البرتغالية يوافق على العودة إلى العملاق الإنجليزي مجددًا؛ خاصة أن مسيرته مع الفريق انتهت بشكل غير لائق.

لكن على الرغم من ذلك.. أكد لويس ساها أن المدير الفني البرتغالي، لن يطلب التعاقد مع رونالدو، لمجرد أن علاقته معه جيدة أو بسبب صداقتهما؛ بل إذا وجد أنه سيقدّم الإضافة إلى الفريق الأول.

واختتم ساها تصريحاته؛ بالقول: "لاعبو مانشستر وجماهيره يعلمون جيدًا نية رونالدو، عندما تحدث عن مشاكل النادي، وأنه كان يريد المصلحة وكان على حق؛ لذلك.. سيتم احتضانه حال عودته، كما أن كريستيانو سيحب هذا التحدي".

جدير بالذكر أن رونالدو حقق النجاحات مع مانشستر يونايتد، عندما لعب بقميصه في الفترة من 2003 إلى 2009؛ ولكنه دخل في عديد المشاكل خلال فترته الثانية مع الفريق، والتي امتدت من أغسطس 2021 إلى نوفمبر 2022.