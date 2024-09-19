"يقوم بأشياء لم أفعلها أنا وليونيل ميسي!" .. كريستيانو رونالدو يتغنى بنجم برشلونة

كريستيانو رونالدو يتحدث عن نجم برشلونة..

تغنى البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة العملاق الإسباني ريال مدريد عبر التاريخ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي حاليًا، بأحد جواهر الغريم الكتالوني برشلونة.

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رونالدو مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في الفترة من 2009 إلى 2018، قبل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأخيرًا النصر في يناير من عام 2023.

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وفي هذا السياق.. أكد رونالدو في بودكاست مع الأسطورة الإنجليزية ريو فيرديناند، أنه يرى إمكانات كبيرة وموهبة عظيمة، في الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح نادي برشلونة البالغ من العمر 17 سنة فقط.

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واعترف الأسطورة البرتغالية، بأن يامال يفعل في عالم الساحرة المستديرة، ما لم يقم به هو والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، عندما كانا يبلغان من العمر 17 سنة مثله؛ قائلًا: "أعتقد أنه سيكون أحد أفضل لاعبي الجيل الجديد".

وكشف كريستيانو رونالدو عن شروط نجاح جوهرة برشلونة في المستقبل؛ وهي: "الحظ، عدم التعرض لإصابات خطيرة، واهتمامه بنفسه جيدًا".

واختتم رونالدو تصريحاته عن لامين يامال؛ بالقول: "الأمر متروك له، لكي يصبح الأفضل في العالم، خلال السنوات القادمة.. دعونا نرى ماذا سيحدث في المستقبل".

جدير بالذكر أن يامال، قاد منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا "ألمانيا 2024"، حيث قدّم مستويات مبهرة، قبل أن يواصل تألقه في صفوف برشلونة، مطلع الموسم الرياضي الحالي.