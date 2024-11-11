"السرطان جمعني به!" .. نجم النصر السابق يكشف كواليس مشاركة غرفة الملابس مع كريستيانو رونالدو

الثنائي عانى من نفس المأساة..

تحدث النجم الأسترالي عزيز بيهيتش، عن تجربته القصيرة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، و"مزاملته" للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

النصر تعاقد مع بيهيتش، في الميركاتو الشتوي "يناير 2024"، ولمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة، قادمًا من ميلبورن سيتي الأسترالي؛ وذلك لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في مسابقة دوري أبطال آسيا، الموسم الرياضي الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخاض النجم الأسترالي البالغ من العمر 33 سنة، 3 مباريات فقط مع الفريق النصراوي؛ ضد الفيحاء السعودي في ذهاب وإياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024، وأمام العين الإماراتي في ذهاب ربع النهائي، ولكنه غاب عن الإياب؛ لتنتهي رحلته مع الفريق الأصفر سريعًا، بتوديع المسابقة القارية من هذا الدور.

وفي هذا السياق.. أشاد بيهيتش في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الإثنين، بتجربته مع النصر؛ قائلًا: "يحرص المسؤولون في هذا النادي، على توفير كل شيء للاعبين؛ من أجل التركيز على كرة القدم فقط".

GOAL

واعتبر عزيز بيهيتش أنه كان محظوظًا للغاية بتمثيل هذا الفريق؛ خاصة مع الشغف الجماهيري الكبير، حيث كان المشجعون ينتظرون اللاعبين أمام بوابات النادي، منذ الساعة التاسعة صباحًا، ودون الاهتمام بدرجات الحرارة المرتفعة.

وبخصوص رونالدو.. وصفه بـ"محور الكون" الذي تهتم وسائل الإعلام بجميع تفاصيل حياته، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه، معترفًا في نفس الوقت بأن الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 39 سنة، شخص مرح ومضحك للغاية.

وعلى الرغم من ذلك.. أكد بيهيتش على أن مرح كريستيانو رونالدو له "حدودًا معينة"؛ حيث عندما يتعلق الأمر بالعمل، فأنه يريد أن يصبح كل شيء مثاليًا للغاية، وبنسبة 100%.

وأِشار عزيز بيهيتش إلى أنه كانت هُناك العديد من "الأمور المشتركة" التي جمعته برونالدو، في غرفة ملابس نادي النصر؛ ومنها معاناة والدة الأسطورة البرتغالية من "السرطان"، وهو نفس المرض الذي عانت منه زوجة اللاعب الأسترالي، بالإضافة إلى أن الاثنين يحبان "الرياضات القتالية".

واختتم نجم النصر السابق تصريحاته؛ بالتأكيد على أنه ورونالدو كانا يتحدثان في هذه الأمور كثيرًا، سواء مرض السرطان أو الرياضات القتالية؛ لأن كرة القدم لم تكن كل شيء بالنسبة لهما فقط.