"القادسية ضحية رغم الفوز على النصر" .. العالم يتغنّى برقم قياسي جديد من توقيع كريستيانو رونالدو!

رفقًا بكاتب التاريخ يا قائد النصر..

كشف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم IFFHS، عن رقم تاريخي جديد دوّنه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، بالهدف الذي سجله في مرمى القادسية بدوري روشن السعودي.

وسجل رونالدو هدف التقدم للنصر، قبل أن يرد القادسية بثنائية خوليان كوينونيس وبيير أوباميانج، ليكتب بنو قادس، الخسارة الأولى لرفاق كريستيانو في دوري روشن، هذا الموسم، ويتجمد رصيده عند 22 نقطة، في المركز الثالث.

وذكر الاتحاد الدولي للإحصاء، أن كريستيانو رونالدو، أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم العالمية، يسجل في مرمى 200 فريق مختلف، حيث أصبح القادسية، النادي رقم 152 في قائمة ضحايا النجم البرتغالي، والذي سجل أيضًا في شباك 48 منتخبًا وطنيًا.

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ويعد فريق إشبيلية، أكثر الأندية التي تلقت أهدافًا من كريستيانو رونالدو، بعدما استقبل 27 هدفًا من قائد البرتغال، في 18 مباراة فقط، علمًا بأن إشبيلية أيضًا هو الأكثر استقبالًا لأهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي، بـ38 هدفًا.

واستعرض الاتحاد، بعض الإحصائيات حول أهداف رونالدو، حيث تحتل أندية الدوري الإسباني، المراكز الـ11 الأولى في قائمة ضحايا كريستيانو رونالدو، فيما يعد توتنهام الإنجليزي، الأكثر استقبالًا لأهداف كريستيانو خارج إسبانيا، بـ14 هدفًا، فيما يعد منتخب لوكسمبورج، أكثر المنتخبات معاناة من أهداف CR7، برصيد 11 هدفًا.

ولعب كريستيانو رونالدو ضد 270 فريقًا، بواقع 198 ناديًا و72 منتخبًا، ونجح 70 فريقًا في النجاة من أهداف البرتغالي، أكثرها نادي بنفيكا، الذي خاض رونالدو 5 مباريات أمامه دون أن ينجح في زيارة شباكه.