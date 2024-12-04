عبر مزحة جنسية .. زميل رونالدو السابق في ريال مدريد يُشيد به ويصفه بالأناني

تصريحات مثيرة عن نجم النصر

كشف الهولندي رفائيل فان دار فارت عن بعض أسرار شخصية كريستيانو رونالدو، والتي عرفها خلال فترة تواجدهما معًا في ريال مدريد، مشيرًا، على سبيل المزاح، إلى أنه اللاعب الوحيد الذي لم ير عضوه الذكري أبدًا.

النجم البرتغالي قضى ما يقرب الـ10 سنوات في العاصمة الإسبانية، وقد حظي بتجربة رائعة تُوجت بالعديد من الأرقام والإنجازات الفردية والجماعية، وقد وصفه زميله السابق بالأناني كونه لم يكن أبدًا أن يخرج من المباراة دون أن يُسجل.

فان دار فارت تحدث عن نجم النصر السعودي قائلًا لـ "talkSPORT" "رونالدو لم يغادر منزله أبدًا! أقولها دائمًا كمزحة، رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي لم أرَ عضوه الذكري! كان أول من يصل إلى التدريب! وآخر من يغادر. جسده كان بالنسبة له أولًا وقبل كل شيء، كان متقدمًا على وقته قليلاً، والآن اللاعبون مثله. تدريبه في الصالة الرياضية وطعامه ونومه كان بالنسبة له أهم من التدريب بجد كبير"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضاف حول شخصيته ""رونالدو كان أنانيًا بشكل لا يصدق، لا يشعر بالسعادة حال خرجنا فائزين 6-0 دون أن يُسجل، وإن خسرنا وسجل هدفين يكون ذلك جيدًا بالنسبة له. ذلك بالطبع لم يكن مشكلة، مجرد أنه كان بحاجة للتسجيل دومًا. الأمر نفسه كان مع رود فان نستلروي، أجريت معه العديد من الحوارات وكان من المثير للاهتمام أنه دومًا ما يقول "أنا أحتاج إلى أهدافي"".

يُشار إلى رونالدو مرتبط مع النصر بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولكن الحديث قوي في السعودية حول تجديده لموسمين قادمين.