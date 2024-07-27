"كريستيانو رونالدو سيكون خصمًا للنصر" .. سعود الصرامي يفجر مفاجأة مدوية!

إن حدثت فستكون مفاجأة للتاريخ في ملاعب المملكة..

وجه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق بنادي النصر، رسالة مفاجئة لجماهير الأصفر، حول مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم، في ظل تبقي عام في عقده.

وأفادت تقارير إعلامية بأن نادي النصر يتجه نحو تجديد عقد كريستيانو رونالدو، والذي لعب دورًا في بزوغ اسم النادي على المستوى العالمي، كما قاد فريق الكرة للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، للمرة الأولى في تاريخه.

ونشر الصرامي رسالة عبر حسابه على منصة (سناب شات)، قال فيها "كريستيانو رونالدو سيقود النصر في موسم 2024-2025 .. هذا مؤكد، لكنه قد يلعب لفريق غير النصر في دوري روشن، في الموسم الذي بعده!".

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وتعني رسالة الصرامي، أن النصر لن يجدد عقد كريستيانو رونالدو، رغم الأنباء المتناقلة حول اتجاه النادي نحو استمراره في الأول بارك، حتى عام 2027، والذي يتزامن مع استضافة المملكة لبطولة كأس آسيا، للمرة الأولى.

وتعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو في شتوية موسم 2022-2023، في صفقة انتقال حر، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، وتمكن القائد البرتغالي من الفوز بجائزة هداف دوري روشن السعودي، هذا الموسم، برصيد 35 هدفًا، ليحقق رقمًا قياسيًا، كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ المسابقة، متخطيًا رقم المغربي عبد الرزاق حمد الله.