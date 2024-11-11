كريستيانو رونالدو يرد على "الاتهام المتكرر" الذي يلاحقه منذ الانتقال إلى السعودية!

رونالدو تعرض لانتقادات عنيفة بعد الانضمام إلى الدوري السعودي..

رد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على الاتهام الذي يلاحقه منذ الانضمام إلى دوري روشن للمحترفين؛ وهو الركض وراء "المال" فقط.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"، بعد الرحيل عن العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد بـ"التراضي"؛ وبعقد لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025، مقابل رواتب إجمالية تُقدر بـ500 مليون يورو.

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وقال رونالدو في الإعلان الخاص بـ"الفيلم الوثائقي" عن الدوري السعودي، والذي سيبث يوم 21 نوفمبر الجاري عبر "نتفليكس": "يعتقدون أنني هُنا في السعودية؛ من أجل المال فقط"، مشددًا على أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.

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وكشف الأسطورة البرتغالية عن أنه لايزال يشعر بالشغف، في عالم الساحرة المستديرة، وأن انتقاله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ يأتي من أجل تحقيق الانتصارات والتتويج بالألقاب والبطولات.

وفشل رونالدو في التتويج بأي لقب "رسمي"، منذ الانضمام إلى النصر في يناير 2023 وحتى الآن؛ مكتفيًا بالحصول على بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية "الودية"، مطلع الموسم الرياضي الماضي.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، سجل 68 هدفًا وصنع 18 آخرين، خلال 79 مباراة "رسمية" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.