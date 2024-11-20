"أنا مليء بالمفاجآت ولست هذا الرجل!" .. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة إلى المشككين في انتقاله للنصر

رونالدو أحدث ثورة في كرة القدم السعودية..

كشف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن الأسباب التي دفعته للانتقال إلى دوري روشن للمحترفين.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى النصر في يناير من عام 2023، بعد الرحيل بـ"التراضي" عن العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ وبعقد لمدة موسمين ونصف، حتى 30 يونيو 2025.

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وأوضح رونالدو عبر وثائقي الدوري السعودي، أنه حرص على القدوم إلى المملكة؛ من أجل تطوير المسابقات المحلية في البلاد، وتغيير الثقافة السائدة، بالإضافة إلى تحسين أداء نادي النصر، وحصد الألقاب معه.

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وأعرب الأسطورة البرتغالية عن رغبته الكبيرة في تحقيق الأمجاد، بالملاعب السعودية؛ قائلًا لكل من شكك فيه: "ما زلت في كامل لياقتي.. أنا مليء بالمفاجآت دائمًا؛ لذلك لا تستبقوا الأحداث".

وأشار رونالدو إلى أن الكثيرين زعموا بأنه انتقل إلى دوري روشن السعودي من بوابة النصر، من أجل كسب المال فقط، في نهاية مسيرته الكروية، مشددًا على أنه لا يهمه كل تلك الأحاديث.

وأكد كريستيانو أنه رجل لا يهوى النصح، بل يفضل أن تكون أفعاله تجسيدًا لمبادئه؛ حيث يقوم بالنظر إلى كل ما حققه، ثم يُحكم عقله، من أجل سلوك الطريق الذي يختاره لنفسه.

ولم يحقق رونالدو أي لقب رسمي مع النصر، منذ الانضمام إليه في يناير 2023 وحتى الآن؛ مكتفيًا بالحصول على بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية "الودية"، مطلع الموسم الرياضي الماضي.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، خاض 79 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا 68 هدفًا وصانعًا 18 آخرين.