"تحدى الثلوج عاريًا واحترم مهنته بهذا القرار!" .. كريستيانو رونالدو يقضي إجازة النصر في موطن سانتا كلوز

كريستيانو رونالدو يستمتع بإجازة الشتاء على طريقته الخاصة..

بعيدًا عن الضغوطات التي يعيشها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ قرر الأسطورة كريستيانو رونالدو الاستمتاع بـ"عطلة الشتاء"، مع صديقته جورجينا رودريجيز وأطفالهما.

المسابقات المحلية في المملكة العربية السعودية متوقفة حاليًا؛ بسبب مشاركة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025.

وستكون المباراة الأولى للنصر بعد فترة التوقف، يوم التاسع من يناير 2025؛ وذلك عندما يواجه نادي الأخدود، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حيث حصل الفريق على بضعة أيام من الراحة.

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واستغلالًا لتلك الراحة، غادر رونالدو مع جورجينا وأطفالهما، إلى منطقة "لابلاند" في شمال فنلندا؛ والتي تشتهر بمنتجعاتها الثلجية، ويعتبرها الكثيرون الموطن الرسمي لـ"سانتا كلوز" أو "بابا نويل".

الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 39 سنة، تحدى درجات الحرارة التي تتراوح بين 3 إلى 16 تحت الصفر في "لابلاند"؛ عندما تصور وسط الثلوج "عاريًا"، حيث كان يرتدي سروالًا قصيرًا فقط.

وبالفعل.. حرص رونالدو على نشر هذه الصورة التي التقطها وسط "ثلوج لابلاند"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"؛ معلقًا عليها بالقول: "عيد ميلاد سعيد للجميع".

وفي نفس السياق.. أعلنت صحيفة "ديلي ميل" رفض كريستيانو رونالدو مشاركة جورجينا وأطفاله الصغار "التزلج"؛ حيث تعتبر من الرياضات التي تمنعها الأندية عن لاعبيها، خوفًا من مخاطر الإصابة؛ في تأكيد على احترافية اللاعب واحترامه لمهنته، حتى في الإجازات.

جدير بالذكر أن النصر يُعاني في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث خسر لقب السوبر السعودي، قبل أن يودع كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلاله "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، والتأهل إلى ثمن نهائي بطولة النخبة الآسيوية.