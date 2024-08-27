خاص | لاعبه السابق: النصر لم يستفد من رونالدو إلا في هذا الجانب، ويجب رحيل تاليسكا

النصر يعيش بداية موسم صعبة والاتهامات تطال الجميع

يرى مضحي الدوسري لاعب النصر السابق أن النادي لم يستفد من كريستيانو رونالدو إلا في جانب واحد فقط، مشيرًا إلى وجوب اتخاذ قرارات عاجلة وقوية لإنقاذ فريق كرة القدم.

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النصر تعاقد مع رونالدو في يناير 2022 ولكنه لم يستطع التتويج معه بأي بطولة رسمية، وقد تحدث الدوسري لموقع كووورة مؤكدًا أن الفريق السعودي استفاد من نجمه البرتغالي في الجانب الإعلامي فقط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مضيفًا "بالنسبة لي أرى أن كريستيانو أفاد النصر من الناحية الإعلامية فقط، أما على الصعيد الفني فالاستفادة تكون عن طريق تحقيق البطولات والنتائج الإيجابية وهذا لم يحدث، وفي ذات الوقت لا يمكن أن ننسى أن رونالدو اسم كبير وعظيم في كرة القدم".

ورأى حارس المرمى السابق أن تضارب القرارات يقف خلف عدم إقالة لويس كاسترو حتى الآن، مضيفًا حول التحركات اللازمة في ملف سوق الانتقالات "من وجهة نظري يجب الاستغناء عن البرازيلي أندرسون تاليسكا بالإضافة إلى مواطنه أليكس تيليس، والفريق بحاجة ماسة إلى ظهير أيسر وآخر أيمن".

اللاعب الذي شارك مع النصر في كأس العالم للأندية عام 2000 أكد أن المشاكل الإدارية وعدم محاسبة الجهاز الفني على أخطائه أهم أسباب تراجع الفريق، وأتم حواره برفض توقيع بطل الدوري السعودي هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الوقت مازال مبكرًا.