كريستيانو رونالدو يتهكم على بيليه .. وأسطورة إنجلترا يرد: "أنت أحمق"

كريستيانو رونالدو يثير الجدل..

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الجدل في الوسط الرياضي العالمي، بتلميحات عن الأسطورة البرازيلية "الراحل" بيليه.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى النصر في يناير من عام 2023، بعد الرحيل عن العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ وبعقد يمتد حتى 30 يونيو 2025، مقابل رواتب إجمالية تُقدر بـ500 مليون يورو.

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وأشار رونالدو في حوار عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، مع الأسطورة الإنجليزية المعتزل ريو فيرديناند، إلى أنه سيصل للهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية، قريبًا جدًا.

ويملك كريستيانو 899 هدفًا - حتى الآن -، سجلها مع أندية سبورتنج لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي والنصر السعودي، بالإضافة إلى المنتخب الوطني.

وشدد الأسطورة البرتغالية على أنه لن يعتزل كرة القدم، إلا بعد الوصول إلى هذا الرقم؛ قائلًا: "الفارق بيني وبين النجوم القدماء، أن جميع أهدافي موثقة بالفيديوهات".

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ حيث تهكم رونالدو على بعض أساطير اللعبة، بالتأكيد على أن عدد أهدافه يُمكن أن يتجاوز الـ1000 بكثير، إذا قام بتوثيق الأهداف التي سجلها في التدريبات.

هُنا.. تعالت أصوات ضحكات ريو فيرديناند، الذي رد على كريستيانو رونالدو؛ قائلًا له: "أنت أحمق.. تقصد (بيليه) من كلامك".

جدير بالذكر أن بيليه يملك 1281 هدفًا في مسيرته، ليدخل موسوعة "جينيس للأرقام القياسية"، كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في عالم كرة القدم؛ لكن.. هناك جدل كبير بشأن هذا الأمر، بسبب أن بعض الأهداف المحتسبة سجلها الأسطورة البرازيلية في مباريات استعراضية وهواة.