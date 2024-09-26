كريستيانو رونالدو جاهز لـ"ضحيته المفضلة" .. ونجم النصر يصدم ستيفانو بيولي!

النصر يواجه الوحدة الجمعة في دوري روشن..

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي النصر، بقيادة الإيطالي ستيفانو بيولي، تأكيدات جديدة حول موقف الثنائي كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش، من المشاركة في مباراة الوحدة، بدوري روشن السعودي.

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النصر يستضيف نظيره الوحدة، على ملعب الأول بارك، مساء الغد (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن، حيث يدخل الأصفر المواجهة منتشيًا بفوزه الكبير على الاتفاق بنتيجة (3-0)، في الجولة الرابعة، ليوقف سلسلة انتصاراته في المسابقة.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" أن كريستيانو رونالدو، شارك في التدريبات الجماعية، بعد غيابه عن مباراة الحزم في كأس الملك، بسبب الإرهاق، ليصبح جاهزًا بشكل تام لخوض المواجهة، كما تأكدت جاهزية الجناح البرازيلي أنجيلو جابرييل، لمباراة الغد، بعد مشاركته في التدريبات، متجاوزًا آلام الشد العضلي الذي تعرض له أمام الحزم.

ويعد الوحدة أكثر الفرق التي استقبلت أهدافًا بتوقيع كريستيانو رونالدو، في الدوري السعودي، حيث تمكن النجم البرتغالي من تسجيل 8 أهداف في 3 مباريات أمام فرسان مكة.

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في المقابل، تضاءلت حظوظ الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط النصر، في المشاركة أمام الوحدة، رغم خضوعه لآشعة طبية أثبتت سلامته من التمزق في العضلة الضامة، بعد إصابته في لقاء الشرطة العراقي، بالجولة الأولى من دوري النخبة الآسيوية، فيما تأكدت جاهزية المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا للمواجهة بعد تأكد سلامته طبيًا، كما شارك عبد المجيد الصليهم في المران بشكل طبيعي، بينما يعاني مختار علي من إصابة بتمزق في عضلة السمانة.

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، بعد فوزه على الفيحاء (4-1) والاتفاق (3-0)، وتعادله مع الرائد (1-1) والأهلي بنفس النتيجة.