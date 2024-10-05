كريستيانو "بينالدو" لا يخطئ أبدًا مع النصر .. الملك يتحول إلى وزير في رقعة ستيفانو بيولي!

رونالدو يقود النصر للفوز على العروبة..

كريستيانو رونالدو، أو "بينالدو"، كما يصف البعض غلته التهديفية القادمة من ركلات الجزاء. النجم البرتغالي الذي لا يخطئ الشباك، يكسر حالة الجمود، ويتقدم للنصر، ثم يصنع الهدف الثاني لساديو ماني، ليفوز الأصفر على العروبة بـ3 أهداف دون مقابل.

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قائد النصر يسجل ويصنع، ويواصل التقدم بهدوء في صراع هدافي الدوري، من أجل الحفاظ على حذائه الذهبي، وسط منافسة شرسة من ثنائي الهلال والاتحاد، ألكساندر ميتروفيش وكريم بنزيما.

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وبفوزه على العروبة على ملعب الأول بارك، رفع النصر رصيده إلى 14 نقطة، ليستغل سقوط الشباب أمام ضمك، ويصعد للمركز الثالث في جدول دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد العروبة عند 7 نقاط، في المركز الحادي عشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL أبرز النقاط حول أداء كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والعروبة..

لا يخطئ الشباك أبدًا

ونجح رونالدو في هز شباك العروبة، في الدقيقة 16، من علامة الجزاء، بعدما تم احتساب خطأ لمسة يد على اللاعب سيري، ليواصل كريستيانو مسيرته المثالية من الأهداف القادمة من الجزائيات بنسبة 100%.

رونالدو لعب 17 ركلة جزاء منذ قدومه إلى النصر، وسجلها جميعًا بنجاح، ليؤكد للمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، أن الحالة الوحيدة التي تجعله لا يسدد جزائيات العالمي في المستقبل، هي غيابه عن المباراة فقط.

وخلال مسيرته الكروية مع كافة الأندية والمنتخبات، استطاع كريستيانو رونالدو أن يسجل 166 هدف من علامة الجزاء، بينما أهدر 30 ركلة، كان آخرها مع منتخب البرتغال في مباراة سلوفينيا، ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) في يوليو الماضي.

الملك يتحول إلى وزير في لعبة ستيفانو بيولي

واعتمد الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للنصر، على الدفع برونالدو في قلب الهجوم أمام العروبة، إلا أن من يشاهد المباراة، يدرك أن بيولي قرر منح المزيد من الحرية لتحركات السنغالي ساديو ماني، ما يجعلنا نشاهد كريستيانو في أوقات كثيرة من اللقاء، في الجبهة اليسرى، ليترك المساحة لماني الذي استغل الأمر كما يجب، الأمر الذي يجعلنا نشعر بأن كريستيانو القائد، الذي من المفترض أن يكون الملك في لعبة الشطرنج التي يديرها بيولي، إلى الوزير الذي يمكنه التحرك لإتاحة الفرصة لزملائه من أجل التألق، دون أن يكون ملكًا يكتفي بخطوة واحدة.

وبتوجهه إلى الناحية اليسرى، نجح رونالدو في ألا يكون هدافًا فقط، بل صانع تمريرات حاسمة أيضًا، بعدما صنع الهدف الثاني لماني في الدقيقة 29، بعد تمريرة (1-2) رائعة مع كريستيانو، ثم تسديد الكرة على يسار الحارس.

ورغم تراجع كريستيانو إلى منطقة النصر أثناء العودة لإيقاف الهجمات المرتدة للعروبة، إلا أن رونالدو لا يمتلك قدرات الضغط الدفاعي، ليصبح تميز القائد البرتغالي في صنع الهجمات وتنفيذها.

ولعب رونالدو لمدة 83 دقيقة، قبل أن يغادر الملعب، ويشارك عبد الرحمن غريب بديلًا له، فيما اكتفى كريستيانو بتسديد كرتين، واحدة على المرمى وأخرى خارجه، كما قدم 26 تمريرة صحيحة، بنسبة 74% من إجمالي تمريراته، وصنع فرصة محققة، فيما سقط في مصيدة التسلل مرة واحدة، بينما لم يرتكب أخطاءً طوال المباراة.

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الضحية رقم 151

وحقق كريستيانو رونالدو العديد من الأرقام المميزة من مباراة العروبة، حيث وقع على الهدف رقم 905 في مسيرته الكروية مع مختلف الأندية والمنتخب البرتغالي.

وبتسجيله في لقاء اليوم، أصبح العروبة هو الفريق رقم 151 في سلسلة ضحايا كريستيانو رونالدو، خلال مشواره، والفريق السابع عشر الذي يستقبل أهدافًا من النجم البرتغالي في مسابقة دوري روشن السعودي، فيما بات ناديا الهلال والباطن هما الوحيدين اللذين لم يتلقيا أي هدف من رونالدو في الدوري.

ورفع رونالدو رصيده إلى 5 أهداف، سجلها في 5 مباريات، ليصبح لقاء الأهلي هو الوحيد الذي خرج منه كريستيانو دون هدف أو صناعة على الأقل.