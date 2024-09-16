بعد التشكيك في نواياه والهجوم عليه .. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة لجمهور العراق الغاضب

صاروخ ماديرا غائب عن مواجهة الشرطة، لكنه حاضر برسائله..

لا صوت يعلو في الوسط الرياضي العراقي حاليًا إلا صوت الغضب من نادي النصر السعودي وقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل مواجهة الشرطة العراقي.

العالمي يلتقي بالفريق العراقي اليوم الإثنين، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري ضمن دوري أبطال النخبة الآسيوية، على ملعب المدينة الدولي في العاصمة "بغداد".

لكن وبينما شهدت عملية شراء تذاكر المباراة من قبل العراقيين إقبالًا تاريخيًا، سعيًا لرؤية الدون لأول مرة على أراضيهم، فاجأهم النصر أمس الأحد، بالإعلان عن إصابة قائده بعدوى فيروسية، تحول دون سفره مع البعثة لبغداد ومن ثم الغياب عن المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تلك الإصابة شكك بها العراقيون، وزعموا أنها مجرد "كذبة"، دافعها الخوف من رد فعل الجمهور تجاه رونالدو، وحدوث أي شيء لم يكن في الحسبان على أرض الملعب.

لكن رونالدو حاول تهدئتهم برسالته قبل المباراة، إذ نشر "ستوري" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تمنى بها لفريقه حظًا موفقًا في اللقاء.

وأضاف: "رسالة خاصة لكل الجماهير العراقية، أتمنى أن أراكم جميعًا قريبًا".

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يذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم كان قد شكك هو الآخر في بيان النصر وإصابة رونالدو، مؤكدًا أن الاتفاق مع الجانب السعودي يؤكد حضور الدون لبغداد.