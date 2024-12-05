"ملف مُلهم للصغار" .. خطوة جديدة من كريستيانو رونالدو لدعم استضافة السعودية كأس العالم 2034

رونالدو كان بداية للثورة الرياضية في السعودية..

من جديد.. دعم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، "ملف" استضافة المملكة العربية السعودية منافسات كأس العالم 2034.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يعلن يوم 11 ديسمبر الجاري، عن البلد المستضيف لمنافسات كأس العالم 2034؛ علمًا بأن "الملف السعودي"، هو الوحيد المُرشح لذلك.

وفي هذا السياق.. وصف رونالدو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، "ملف" السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، بـ"المُلهم" للكثير من صغار اللاعبين، في ظل الشعار الذي يحمله "ننمو معًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأعرب الأسطورة البرتغالية عن سعادته الكبيرة، بمقابلة عدد من "براعم" الكرة السعودية؛ ضمن خطة الترويج لـ"ملف" استضافة كأس العالم 2034، والذي ينتظره الملايين من أهالي المملكة والشعوب العربية.

وقال كريستيانو رونالدو: "لقد كان من دواعي سروري، أن أتقابل مع هؤلاء الصغار، الذين يحلمون بأن تستضيف السعودية كأس العالم 2034".

جدير بالذكر أن رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، والذي انضم إلى النصر في يناير 2023، يُمثل نواة المشروع الرياضي الضخم في المملكة العربية السعودية؛ حيث أعقبه قدوم العديد من الأسماء العالمية، إلى دوري روشن للمحترفين.