"الفريق يلعب منقوصًا بوجوده !" .. نجم النصر السابق يشن الهجوم الأشرس على كريستيانو رونالدو

كلمات قاسية بحق النجم البرتغالي

شن صالح المطلق نجم وسط النصر والمنتخب السعودي السابق هجومًا قد يُوصف بالأشرس والأعنف على كريستيانو رونالدو، مشيرًا إلى أن الفريق يلعب منقوصًا بتواجده على أرض الملعب.

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الغريب أن ذلك الهجوم العنيف جاء بعد إحراز صاحب الـ39 عامًا لهدفين في مرمى الخليج قاد بهما النصر للفوز 3-1 في مباراة الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي مساء أمس، ولكن المطلق رأى أن الهدفين سهلين جدًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بطل آسيا 1988 مع السعودية قال لقناة العربية "رونالدو لم يعد اللاعب القادر على التحرك في كل مكان، ولذا المدرب يُخصص لاعبًا لمساعدته في كل مباراة، كان يُوظف تاليسكا لذلك الدور وأمام الخليج خصص ساديو ماني، باعتقادي أن عمل المدرب في تلك الجزئية غير صحيح أبدًا. نقطة أخرى .. أرى أن مواصلة رونالدو تسديد الكرات الثابتة غير مبررة أبدًا".

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تابع "رونالدو يجب أن يلعب في النصر بغض النظر عن مستواه، وذلك رغم أنه لا يؤدي دوره كمهاجم، ولذا يُساعده المدرب بلاعب آخر. المهاجم يجب أن يكون جزءًا من الفريق لا العكس، رونالدو يمتلك تاريخ كبير أحترمه تمامًا ولكن النصر يلعب منقوصًا بشكل كبير، في خانة المهاجم تحديدًا، بتواجد رونالدو في الملعب، مقارنة بمنافسينا. رونالدو لا يقوم ولا يستطيع القيام بمهام رأس الحربة في ذلك العُمر، ربما يُحاول تسديد ركلة جزاء أو كرة ثابتة أو إحراز أهداف سهلة كما فعل أمام الخليج ليستمر في الصورة، بالنسبة لي رونالدو لا يقدم الشيء الكبير للنصر".

يُشار إلى أن رونالدو مرتبط بعقد مع النصر ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكن التقارير الصحفية الأخيرة أجمعت على اتفاق الطرفين على التجديد لموسم واحد.