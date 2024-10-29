"دون الاعتذار عن إهدار ركلة الجزاء" .. أول تعليق من كريستيانو رونالدو على توديع النصر كأس الملك أمام التعاون

رسالة كريستيانو رونالدو إلى الجماهير النصراوية..

هجوم عنيف يتعرض له الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي؛ بعد تسببه في "خسارة" الفريق الأول لكرة القدم، بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025.

رونالدو أهدر "ركلة جزاء" في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع؛ ليخسر النصر (0-1) أمام التعاون، مساء يوم الثلاثاء، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ويودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور ثمن النهائي.

وفي أول رد فعل.. اعتبر الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 39 سنة، أن الخسارة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون؛ فرصة شخصية له وللنصر، من أجل التعلم.

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ودون أن يعتذر عن "ركلة الجزاء" التي أهدرها.. كتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "كل تحدي هو فرصة للنمو"؛ مرفقًا صورته الشخصية بقميص نادي النصر، وهو يحمل شارة القيادة، مع هذه الرسالة.

وهذه ثاني بطولة يفقدها الفريق النصراوي، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ بعد الخسارة (1-4) أمام نادي الهلال، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، قبل شهرين ونصف تقريبًا.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، فشل في التتويج بأي بطولة رسمية مع النصر، منذ الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"؛ وبعقد لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025.