"دفاع عن السعودية ورسالة غير مباشرة لليونيل ميسي" .. أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد إنجازه التاريخي

كريستيانو رونالدو يرد بقوة..

وجّه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، "رسالة قوية" إلى منتقديه؛ بعد إنجازه التاريخي في مباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا، مساء يوم الخميس.

رونالدو سجل هدفًا، ليقود البرتغال للفوز (2-1) على منتخب كرواتيا، في الجولة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

هذا الهدف "رقم 900"، الذي يسجله الأسطورة البرتغالية في مسيرته الكروية؛ سواء مع الأندية التي مثلها وآخرها النصر، أو مع منتخب وطنه الأول.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها فضائية "بي إن سبورتس"، بعد نهاية المباراة: "لا يُهمني من ينتقد لعبي في المملكة العربية السعودية.. أنا لا أستمع إليهم حقًا".

وشدد الأسطورة البرتغالية على أن دوري روشن السعودي، مسابقة صعبة للغاية وتنافسية - عكس ما يظنه البعض -، لافتًا إلى أنه سعيد للتواجد هناك، بالإضافة إلى أنه يحافظ على صحته بـ"التدريبات والطعام الجيد".

ووصف كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، هدفه رقم 900 في مباراة البرتغال وكرواتيا بـ"اللحظة العاطفية"، مؤكدًا على أنه كان ينتظر هذا الأمر بفارغ الصبر.

وعلى الرغم من ذلك.. أشار رونالدو إلى أن الأهم بالنسبة له هو فوز منتخب بلاده؛ قائلًا عن إمكانية الوصول إلى الهدف رقم 1000: "لنرى ماذا سيحدث!".

رسالة مبطنة إلى الأسطورة ليونيل ميسي

وفي تصريحاتٍ أخرى نقلها الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اعتبر رونالدو أن تتويجه بلقب كأس أمم أوروبا مع منتخب بلاده، يُعادل الحصول على كأس العالم؛ في إشارة مبطنة ربما إلى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ويرى الكثيرون أن ميسي يتفوق على رونالدو؛ باعتبار أن الأول فاز بلقب كأس العالم مع منتخب الأرجنتين، في نسختها التاريخية التي اسضافتها الدوحة القطرية "2022".

وأضاف الأسطورة البرتغالية: :كريستيانو: "لقد توّجت بالفعل ببطولتين مع البرتغال، وكنت أرغب في الفوز بهما حقًا.. هذا الأمر لا يحفزني، بل ما يحفزني هو الاستمتاع بكرة القدم".

وأخيرًا.. أنهى كريستيانو رونالدو تصريحاته بعد إنجازه التاريخي؛ بجملته الشهيرة: "أنا لا أحطم الأرقام القياسية.. بل هي من تطاردني".