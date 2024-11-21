امرأة صدمته .. نقل "شقيق والدة" كريستيانو رونالدو إلى المستشفى

الكشف عن حالة "خال" رونالدو بعد الحادث..

تعرض جورج فيفيروس، "خال" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، إلى حادث مروري، خلال الساعات الماضية.

رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، يستعد مع النصر حاليًا؛ لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" مساء اليوم الخميس، فإن الحادث المروري الذي تعرض له "خال" رونالدو، وقع أمس الأربعاء، في منطقة سانت هيلير بجزيرة جيرسي البريطانية.

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وكشفت الصحيفة البريطانية الشهيرة عن أن امرأة كانت تقود سيارة؛ صدمت "خال" الأسطورة البرتغالية، خلال قيادته "دراجة نارية" في شوارع سانت هيلير.

وأشارت إلى أنه تم نقل شقيق والدة كريستيانو رونالدو على الفور، إلى أحد المستشفيات القريبة من الحادث؛ قبل أن يخرج في نفس اليوم؛ وذلك بعد تقييم حالته من قِبل الأطباء، والاطمئنان على صحته.

جدير بالذكر أن رونالدو يتواجد مع صديقته الأرجنتينية جورجينا وأولاده فقط، في المملكة العربية السعودية؛ وذلك منذ الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في يناير من عام 2023.