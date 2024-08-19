بعد المطالبة برحيله للأهلي أو الاتحاد .. اتهام لـ"مسؤول" النصر بتوريط رونالدو في مصير كاسترو!

رونالدو في مرمى الانتقادات بعد رباعية السوبر..

واجه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، رسائل انتقاد شديدة اللهجة، بعد ارتباطه ببقاء مواطنه لويس كاسترو، على رأس الجهاز الفني للفريق، رغم هزيمة الرباعية أمام الهلال في نهائي السوبر السعودي.

وأفادت صحيفة "الرياضية"، بأن رونالدو يدعم بقاء المدرب لويس كاسترو في النصر، وذلك رغم تلويح إبراهيم المهيدب، رئيس الشركة غير الربحية، باستقالته من منصبه، للمطالبة بالحصول على صلاحيات كاملة، تكفله حق إقالة المدرب البرتغالي خلال الساعات المُقبلة.

ووجه الناقد الرياضي عبد الكريم الزامل، رسالة انتقاد ضد كريستيانو رونالدو، عبر منصة (إكس)، قائلًا "مع الاحترام والتقدير للأسطورة رونالدو، إذا كان هو الداعم الأول للمدرب المفلس كاسترو، عليه أن (يعي) أن كيان النصر أكبر منه ومن الكاسترو الذي أشار بالتعاقد معه الموسم الماضي وفشل فشلًا ذريعًا. رحيل كاسترو أهم من بقاء رونالدو لاعبًا وقائدًا للنصر، وأنا مع انتقاله إلى أحد قطبي جدة الأهلي أو الاتحاد، حضوره كان ولا زال تسويقيًا أكثر من فني، ومن حق بقية الأندية الاستفادة منه تسويقيًا".

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ورد الإعلامي متعب بن عبد الله، على رسالة الزامل، قائلًا "أستاذ عبد الكريم غير صحيح، هذه معلومة مررها الإيطالي علشان يخلي مسؤوليته"، في إشارة إلى الرئيس التنفيذي للنصر جويدو فينجا.

وجاءت مطالب جماهير النصر، بإقالة لويس كاسترو من تدريب الفريق، على خلفية النتائج السيئة في المعسكرات الإعدادية للموسم الجديد، حيث خاض الأصفر 8 مباريات تجريبية، حقق فيها فوزًا واحدًا و3 تعادلات و4 هزائم، ثم اشتعل الغضب الجماهير ضد كاسترو، عقب الخسارة الثقيلة أمام الهلال بنتيجة (1-4)، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.