لتعويض أزمات أعماله الخاصة .. كريستيانو رونالدو يُخطط لاستثمار جديد في آسيا!

تعرف على آخر مشاريع رونالدو الاستثمارية

يُفكر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، في استثمار جديد، مستغلًا تواجده في آسيا بلعبه في دوري روشن السعودي، وذلك لبيع أدوات المائدة.

وأوضحت صحيفة "ELPAIS" أن رونالدو الذي وقع على اتفاقية للاستحواذ على 10% من شركة "فيستا أليجري" البرتغالية المتخصصة في مجال تصميم الخزف، حيث يمتلك 30% من فرع الشركة بإسبانيا، يُخطط للتوسع في جميع أنحاء السوق الآسيوية.

وأضافت الصحيفة أن شراكة رونالدو مع الشركة البرتغالية لصناعة الخزف، يأتي في الوقت الذي يُعاني فيه من مشاكل بمشاريعه الأخرى، بعد شراكة نجم النصر مع شركة "بينانس" التي تعد أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، حيث تم إطلاق مجموعة من الرموز "غير قابلة الاستبدال" NFTs المميزة، فئة من الأصول المشفرة ذات الصلة بالنجوم.

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ومنذ شراكة رونالدو مع بورصة العملات المشفرة، قاموا بتسويق 4 مجموعات مستوحاة من السيرة الذاتية لكريستيانو، وإحدى وسائل تحفيز الشراء هي إمكانية عقد اجتماع شخصي مع نجم النصر.

ولكن قام مجموعة من المستثمرين برفع دعوى أمام محكمة فلوريدا في نهاية عام 2023، بأن كريستيانو قام بالترويج أو المساعدة أو المشاركة بنشاط عرض وبيع الأوراق المالية غير المسجلة، بالتنسيق مع "بينانيس"، حيث يطلب المدعين الحصول على تعويضات بقيمة 1000 مليون دولار من رونالدو.

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كما أن استثمارات رونالدو في قطاع العقارات لم يسير بشكل جيد، حيث قام ببيع شقته الذي كان يمتلكها في برج ترامب بنيويورك بأقل بكثير من دفعه، حيث تبلغ مساحتها 762 مترًا، ودفع فيها 18.5 مليون دولار عام 2015، وقرر بيعها بعد 4 سنوات فقط، ولكن لم يكن سهلًا لأن هذا كان وقت وباء كورونا، حيث باعها بـ11.32 مليون دولار، بسبب التخفيضات في السعر وقتها.

وأما عن مشروع رونالدو السكني الفاخر في فورموزا في فونشال عاصمة جزيرة ماديرا التي شهدت ولادته، أصبح موضع تساؤل بسبب تأثيره البيئي وشبهات الفساد.