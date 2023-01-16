كريستيانو رونالدو القائد .. الكشف عن قائمة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

رونالدو يقود فريق موسم الرياض أمام العملاق الفرنسي

Shahid

أعلن خالد الشنيف مدير فريق موسم الرياض قائمة اللاعبين المختارين من ناديي الهلال والنصر لمواجهة باريس سان جيرمان في مباراة كأس موسم الرياض يوم الخميس القادم ضمن فعاليات موسم الرياض.

وجاء على رأس القادم النجم كريستيانو رونالدو الذي سيحمل شارة القيادة وسيظهر لأول مرة في الملاعب السعودية عقب انضمامه للنصر، فيما جاءت المفاجأة بخلوها من حارس مرمى الهلال عبد الله المعيوف رغم أنه الحارس الأساسي في الفريق.

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القائمة ضمت محمد العويس وأمين بخاري لحراسة المرمى، فيما تم اختيار علي البليهي وخليفة الدوسري وجانج هيون سو وسعود عبد الحميد من الهلال وعبد الإله العمري وسلطان الغنام وعلي لاجامي وعبد الله مادو من النصر للدفاع.

خط الوسط ضم عبد الله الخيبري ولويز جوستافو من النصر ومحمد كنو وعبد الله عطيف من الهلال، فيما مجموعة الوسط المهاجم ضمت سالم الدوسري وماتيوس بيريرا وأندريه كاريلو من الزعيم وكذلك سامي النجعي وأندرسون تاليسكا وبيتي مارتينيز من العالمي، وأخيرًا جاء موسى ماريجا ورونالدو في الهجوم.

ويُعد استبعاد جوستافو كوييار من أكبر المفاجآت كذلك خاصة لمستواه الممتاز مع الهلال هذا الموسم، فيما اندهش الجمهور من ضم بيريرا رغم غيابه عن الفريق ومستواه المتواضع وكذلك غياب عبد الرحمن غريب رغم تقديم لأداء جيد في الدقائق التي خاضها مع الأصفر.

Shahid