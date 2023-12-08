كريستيانو رونالدو "العظيم" .. واصل عاداته الجيدة والسيئة مع النصر واحتفل بإنجاز تاريخي أمام الرياض

الأرقام تتحطم تحت أقدام الأسطورة كريستيانو رونالدو

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واصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، كتابة التاريخ في عالم الساحرة المستديرة، خلال مواجهة الرياض.

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رونالدو قاد النصر؛ للفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض (4-1)، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ونجح الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 38 سنة، في تسجيل هدف وصناعة آخر، في ديربي العاصمة "المصغر"؛ كما دخل في مشادة معتادة، مع حكم المباراة.

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ظهر رونالدو، وهو غاضب للغاية، في حديثه مع الحكم السعودي ماجد الشمراني، الذي أدار مباراة النصر أمام الرياض؛ بعد رفضه احتساب ركلة جزاء لمصلحته، في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.

طلب رونالدو بالحصول على ركلة جزائية؛ جاء بعد أن سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، تجاوزت الحارس قبل أن تصطدم في يد مدافع الرياض.

وفي الشوط الثاني.. قل أداء الأسطورة نوعًا ما؛ وسط إثارته الرعب في نفوس الجماهير النصراوية، عندما سقط متألمًا في الدقيقة 83، عقب تدخل عنيف من مدافع الرياض أحمد عسيري، قبل أن ينهض ويستكمل اللقاء.

وبالمجمل.. مرر كريستيانو رونالدو، 28 كرة إلى زملائه في النصر، بنسبة نجاح وصلت إلى 82.1%، مع تسديده 8 مرات، من بينهم 3 بين الثلاث خشبات، إلى جانب صناعته 3 فرص محققة، وتفوقه في التحام واحد من أصل 5.

أرقام تاريخية لكريستيانو رونالدو "العظيم"

واحتفل كريستيانو رونالدو أمام الرياض، بالمباراة رقم 1200 في مسيرته الكروية، مع جميع الأندية التي مثلها، بالإضافة إلى منتخب البرتغال الأول لكرة القدم.

ولا يتفوق على رونالدو، في عدد المباريات بتاريخ اللعبة الأكثر شعبية، سوى 4 حراس مرمى؛ هم الإنجليزي بيتر شيلتون "1375 مباراة"؛ الإنجليزي بول باستوك "1286 مباراة"؛ والبرازيليان روجيريو سيني "1237 مباراة" وفابيو "1212 مباراة".

وسجل رونالدو، خلال الألف و200 مباراة التي شارك فيها طوال مسيرته الكروية "869 هدفًا"؛ من بينها 39 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، منذ يناير 2023 وحتى الآن .

وفيما يلي.. أرقام رونالدو مع الأندية والمنتخب البرتغالي

* سبورتينج لشبونة البرتغالي: 31 مباراة - 5 أهداف.

* مانشستر يونايتد الإنجليزي: 346 مباراة - 145 هدفًا.

* ريال مدريد الإسباني: 438 مباراة - 450 هدفًا.

* يوفنتوس الإيطالي: 134 مباراة - 101 هدف.

* النصر السعودي: 46 مباراة - 39 هدفًا.

* منتخب البرتغال: 205 مبارايات - 129 هدفًا.

جدير بالذكر أن عقد كريستيانو رونالدو مع نادي النصر، يمتد حتى صيف عام 2025؛ حيث يرغب الأسطورة البرتغالية، في تحطيم رقم أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات، بتاريخ اللعبة، حتى ذلك الوقت.

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