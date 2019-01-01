ما الذي يعنيه احتفال كريستيانو رونالدو الشهير "siiiiii"؟

النجم البرتغالي لم يترك بصمته فقط في الملعب بل كذلك باحتفاله بأهدافه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يحتفل لاعبو كرة القدم بأهدافهم وانتصاراتهم بمختلف الأشكال، لكن جُلهم يحتفظ لنفسه باحتفال خاص يُعبر به عن سعادته بالتسجيل.

نذكر احتفال يورجن كلينسمان بالغطس في الملعب الذي سخر به من اتهامه بواسطة الصحافة بالغطس في الملعب، فيما يؤدي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد رقصات مختلفة بعد كل هدف من أهدافه.

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كريستيانو رونالدو أحد الهدافيين التاريخيين في كرة القدم، ولذا سنحت له العديد من الفرص للعمل على احتفالاته بالأهداف، وقد استقر على عدد محدد من الاحتفالات أشهرها على الإطلاق احتفال "siiiiii".

إن كنت ترغب بمعرفة المزيد عن هذا الاحتفال وما الذي يعنيه، جول يجلب لك كل التفاصيل الخاصة باحتفال كريستيانو رونالدو.

ما الذي يعنيه احتفال "siiiiii" الخاص بكريستيانو رونالدو؟

كريستيانو رونالدو يُنفذ احتفاله الشهير بالقفز بطريقة محددة في الهواء ومن ثم إطلاق لفظ "si" عند نزوله على الأرض، وهي كلمة إسبانية تُعني "نعم" بالعربية. هكذا يُعبر نجم يوفنتوس عن احتفاله بالأهداف.

ويُشارك الجمهور المتواجد في الملعب رونالدو في قول كلمة "نعم" بحماس قوي ليتردد صداهم في كافة أرجاء الملعب، ذلك بعد أن يقفز اللاعب ويعود للأرض.

وبات احتفال "نعم" يقترن بالدون في المرحلة الأخيرة من مسيرته الكروية، لكن بدايته كانت حين كان يلعب لريال مدريد.

وأثار إطلاق صاروخ ماديرا لصرخة "نعم" على خشبة المسرح عند تسلمه جائزة الكرة الذهبية لعام 2014 متفوقًا على منافسه البارز ليونيل ميسي جدلًا واسعًا، إذ أبدى البعض غضبه منها، وقد كان واضحًا أن مترجم الفيفا كان متفاجئًا منه فيما لوحظ بعض الحضور مثل مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي يضحكون.

وتحدث رونالدو عن الأمر فيما بعد للتلفاز الإسباني قائلًا "الصرخة؟ اللاعبون يعرفون أنني أقوم بتلك الصرخة بعدما أسجل أو حين نفوز. إنها صرختنا من ريال مدريد".

وفيما قال المهاجم البرتغالي أنها كانت صرخة فريق ريال مدريد، بدا واضحًا أنها علامة خاصة به لأنه واصل استخدامها حين انتقل لليوفنتوس.

ومع شعبية كريستيانو الجارفة، لم يكن مستغربًا أن يُحاول جمهوره تقليد هذا الاحتفال، لكن المثير للاهتمام كان اتباع بعض زملائه المحترفين تلك الخطوة.

المهاجم الصربي الدولي مارك جروييتش احتفل بطريقة "نعم" بعدما أحرز هدفًا ضد شالكه عام 2019، حين كان معارًا لهرتا برلين، وقد تحدث بعدها لصحيفة بيلد قائلًا "مشاعري كانت نقية ولم أستطع التحكم بها".

"كنت أتطلع دومًا لرونالدو، هو مثل أعلى لي لأنه يعمل بجد كبير على تطوير نفسه".

مؤخرًا هذا العام، نفذ فريق نجوم الدوري الكوري هذا الاحتفال خلال مباراتهم الودية ضد يوفنتوس، وهو ما أثار ضحكة ساخرة من النجم البرتغالي الذي كان جالسًا على مقاعد البدلاء.

كيف تُنفذ احتفال "siiiiii" الخاص برونالدو؟

لتنفذ احتفال رونالدو الشهير "نعم" عليك أن تجري وتقفز وتدور في الهواء وبعدها تُنزل يديك للأسفل خلال هبوطك على الأرض.

موقع قدميك عند الهبوط أمر حاسم أيضًا، إذ يجب أن يبتعدا عن بعضهما البعض في مشهد يدل على القوة، والاحتفال سيكون مثاليًا لو أدرت ظهرك للجماهير ليظهر لهم اسمك على القميص.

بمجرد انتهاء تلك العملية، عليك أن تُتوج هذا الاحتفال بصرخة "نعم" القوية.

وعادة ما يدمج رونالدو أنماطًا مختلفة من احتفالاته خلال قيامه بهذا الاحتفال، تعبيرًا عن الثقة بالنفس.

إذ ربما يفتح ذراعيه أثناء جريه تجاه الجمهور، أو يُشير لنفسه في وسط انطلاقته ليقول لهم أنه هو الرجل.