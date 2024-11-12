"أنا بالفعل أفضل هداف في التاريخ" .. كريستيانو رونالدو يُقلل من أهمية وصوله للـ1000 هدف!

طموح نجم النصر لا يتوقف أبدًا

قلل كريستيانو رونالدو نجم النصر من أهمية وصوله للهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية، وذلك خلال حديثه في حفل "كويناس دي أورو" الذي أقيم في البرتغال فجر اليوم الثلاثاء.

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صاحب الـ39 عامًا تُوج خلال الحفل بجائزة "بلاتينيوم كويناس" لمسيرته الممتازة مع المنتخب البرتغالي والتي وصلت إلى 216 مباراة، وقد سُئل عن إمكانية الوصول للهدف الألف في مسيرته فأجاب "أواجه حياتي حاليًا وأعيش اللحظة الحالية، لا أستطيع التفكير على المدى الطويل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضاف "قلت علنًا أنني أريد الوصول إلى الهدف الـ1000 لكن يبدو كل شيء سهلًا الآن. لقد وصلت الهدف الـ900 قبل شهر تقريبًا، من الجيد أن أعيش اللحظة الحالية وألاحظ ما الذي قد تفعله قدماي في السنوات القليلة القادمة".

GOAL

أتم "إن وصلت للهدف الألف فذلك سيكون جيدًا، وإن لم أصل فأنا بالفعل اللاعب الأكثر أهدافًا في التاريخ".

يُشار إلى أن رونالدو يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين في كرة القدم برصيد 904 هدف، ويُطارده ليونيل ميسي بـ841 هدفًا.