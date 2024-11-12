نُصب سفيرًا مثاليًا للبلاد .. كريستيانو رونالدو يُتوج بجائزة "بلاتينيوم كويناس"

جائزة جديدة تُضاف للسجل الذهبي لنجم النصر

واصل كريستيانو رونالدو نجم النصر حصد الجوائز الفردية في مسيرته الذهبية، وتلك المرة كانت الجائزة من قلب بلاده البرتغال.

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الجائزة الجديدة للنجم صاحب الـ39 عامًا هي جائزة "بلاتينيوم كويناس" وقد حصل عليها فجر اليوم خلال حفل "كويناس دي أورو" الذي أقيم في البرتغال بحضور عدد من كبار الشخصيات أبرزهم رئيس الوزراء ورئيس اتحاد كرة القدم.

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وحضر الحفل الذي أقيم في المركز الثقافي في بيليم بالعاصمة لشبونة عدد من اللاعبين السابقين والحاليين، وقد نُصب رونالدو بجانب الجائزة سفيرًا مثاليًا للبرتغال كونه خاض أكثر من 200 مباراة مع المنتخب الوطني.

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رونالدو أبدى سعادته بالحصول على تلك الجائزة ووجه شكره للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، واصفًا إياها بتتويج رحلته المليئة بالعمل الجاد مع المنتخب.

وأضاف "كان حلمي في عامي الـ18 الفوز بأول مباراة دولية مع المنتخب، ثم وصلت إلى 25 و50 و100 وكل مرة كنت أطمح بالمزيد، تخطي حاجز الـ200 مباراة يمنحني شعورًا رائعًا. البرتغال غيرت حياتي وحاولت دومًا تقديم أفضل ما لدي ورد كل المودة التي قدمت لي. تمكنت من تكريم مبادئ البلاد وتلك الأمة المتواضعة المجتهدة، ربما لم أكن مثاليًا لكني بذلت قصارى جهدي وفعلت ذلك من قلبي".