كريستيانو رونالدو الأسرع والنصر تساوى مع الهلال والأهلي .. أصحاب السوبر هاتريك في الدوري السعودي

تسعة لاعبين سبقوا كريستيانو رونالدو وسجلوا رباعية "سوبر هاتريك" في مباراة واحدة في تاريخ دوري المحترفين السعودي

ربما حضر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لدوري روشن السعودي متأخرًا، لكنه كان سباقًا في تحقيق رقم قياسي لم يسبقه له أحد.

صاروخ ماديرا قاد النصر اليوم الخميس، لتحقيق الفوز أمام الوحدة برباعية نظيفة، ضمن الجولة الـ16، ليعتلي صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

الرباعية جاءت بتوقيع الدون، ليسجل أسرع سوبر هاتريك في تاريخ دوري المحترفين السعودي منذ انطلاقه موسم 2008-2009، إذ أحرزه في المباراة الثالثة له بقميص العالمي.

تسعة لاعبين فقط هم أصحاب السوبر هاتريك في دوري المحترفين، منهم أربعة فعلوها مرتين، هم: ياسر القحطاني (الهلال)، مختار فلاتة (الوحدة والاتحاد)، عمر السومة (الأهلي)، وعبد الرزاق حمد الله (النصر).

أما من الخماسي الذي تساوى معه الدون التوقيع على سوبر هاتريك واحد فقط حتى الآن هم: كلاوديني (الشباب)، عبد الكريم بنهنية (الوحدة)، ناصر الشمراني (الهلال)، محمد عبد المنعم "كهربا (الاتحاد)، ودجانيني تافاريس (الأهلي).

وبفضل سوبر هاتريك رونالدو تساوى النصر مع الهلال والأهلي كأكثر الأندية إحرازًا للسوبر هاتريك بواقع ثلاثة لكل منهم، بينما في رصيد الاتحاد والوحدة اثنين، والشباب سوبر هاتريك وحيد.