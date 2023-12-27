كريستيانو رونالدو اتخذ هذا القرار! .. مدرب البرتغال يكشف عن مكالمة سرية مع مهاجم النصر

كواليس حوار كريستيانو رونالدو مع مدرب منتخب البرتغال

كشف الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، عن "محادثة سرية" مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي.

مارتينيز البالغ من العمر 50 سنة، تولى القيادة الفنية لمنتخب البرتغال، في يناير من عام 2023؛ محققًا العلامة الكاملة - حتى الآن - بـ10 انتصارات.

وأوضح مارتينيز في تصريحات نقلتها صحيفة "ريكورد"، مساء اليوم الأربعاء، أنه عندما تولى تدريب المنتخب البرتغالي، أجرى مكالمة مع رونالدو؛ قائلًا له: "هل تريد الوصول إلى 200 مباراة دولية؟".

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وأشار المدير الفني الإسباني، إلى أن كريستيانو رد عليه؛ بالقول: "أرغب في الوصول إلى 250 مباراة مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم"؛ في إشارة إلى قراره بعدم الاعتزال الدولي قريبًا.

وأكد روبرتو مارتينيز، على أن الحوار الذي دار بينه ومهاجم نادي النصر، تناول العديد من المواضيع الأخرى، رافضًا الإفصاح عنها أمام وسائل الإعلام.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، خاض 205 مباريات دولية مع منتخب البرتغال - حتى الآن -، مسجلًا 128 هدفًا وصانعًا 46 آخرين.