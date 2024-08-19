كريستيانو رونالدو يعمّق أزمة المهيدب .. ويقرر مصير لويس كاسترو بعد أزمة الرباعية!

هل نشهد صراعًا بين المهيدب ورونالدو في الفترة القادمة؟

بات نادي النصر مقبلًا على أزمة دائرة بين إبراهيم المهيدب، رئيس الشركة غير الربحية، والإدارة التنفيذية، على خلفية مستقبل المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، وتلويح المهيدب بالاستقالة لعدم منحه الصلاحيات كاملة.

وفجّرت خسارة النصر للقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعد السقوط برباعية الهلال، الكثير من الأحداث الساخنة داخل النادي، في ظل اتجاه الإدارة نحو إقالة المدرب لويس كاسترو، ثم تهديد إبراهيم المهيدب بالاستقالة خلال 48 ساعة، إذا لم يحصل على كافة الصلاحيات، التي تمنحه حق رحيل المدرب البرتغالي، والتعاقد مع 3 صفقات أجنبية جديدة، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، يدعم مواطنه لويس كاسترو، للبقاء على رأس الجهاز الفني للفريق، رغم الخسارة (1-4) أمام الهلال في نهائي السوبر، في ظل وجود اختلاف كبير حول مستقبل المدرب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "أبولا" البرتغالية إلى استقرار النصر على المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو لقيادة الفريق خلفًا لكاسترو، حيث عرضت الإدارة عليه راتبًا بمبلغ 20 مليون يورو سنويًا، وكانت تفكر فيه منذ الصيف الماضي قبل تعيين كاسترو.

من ناحية أخرى، تبحث الإدارة النصراوية عن مدافع أجنبي جديد، من أجل اللعب بجانب الإسباني إيمريك لابورت، فضلًا عن إبرام تعاقدات أخرى في مركزي الجناح والوسط، من لاعبي مواليد 2003.