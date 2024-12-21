"سنراه في مسلسل شباب البومب" .. مُطالبة بتبني نجل رونالدو فنيًا بعد واقعة "استبدال السيارة"!

بعد موقفه الكوميدي الأخير .. مطالبة بتبني نجل رونالدو فنيًا

لفت كريستيانو جونيور؛ نجل كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر الأنظار له خلال الأيام الماضية، بعد واقعة رغبته في استبدال سيارة صديقه بأخرى في شوارع الرياض!

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه كريستيانو جونيور بشوارع الرياض، ليقابل مشجع يقول له: "أبوك وينه؟" ليرد جونيور بالعربية "بالبيت" قبل أن يعيدها بالإنجليزية، حيث أكد المشجع على أنه يريد شراء سيارته من ماركة "مرسيدس".

وسخر الإعلامي عبد العزيز الهدلق من نجل رونالدو، بعدما قام بنشر صورته على حسابه عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مُطالبًا بتبنيه فنيًا.

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وعلق الهدلق قائلًا: "أتوقع نشوفه رمضان القادم في مسلسل شباب البومب، واضح أن عنده مواهب وإمكانيات هائلة، يا ليت الفنان فيصل العيسى يتبناه فنيًا ويفجر طاقاته".

جاء ذلك في ظل كثرة ظهور نجل رونالدو بشوارع الرياض رفقة أصدقائه، والمواقف الكوميدية التي يظهر فيها دائمًا، آخرها واقعة رغبته في شراء السيارة.