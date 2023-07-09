كريستانو رونالدو تواصل معه شخصيًا .. النصر يتحرك لضم نجم بورتو!

كريستيانو رونالدو يحاول إقناع نجم بورتو بالانضمام إلى النصر..

يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي يسعى بشكل شخصي إلى تكوين فريق تنافسي خلال موسم 2023-2024، من أجل قيادة "العالمي" إلى منصات التتويج.

صحيفة "a bola" البرتغالية أكدت أن رونالدو اتصل شخصيًا بمواطنه أوتافيو لاعب نادي بورتو، من أجل إقناعه بالانضمام إليه في دوري روشن السعودي.

ويرتبط أوتافيو بالانتقال إلى النصر، وعرض عليه "العالمي" عقدًا كبيرًا لكن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا يتبقى له عامان في عقده مع بورتو.

التقرير يضيف أن عقد أوتافيو في بورتو يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 36 مليون يورو صالح حتى 15 يوليو، سيرتفع تلقائيًا إلى 55 مليون يورو بعد ذلك التاريخ.

التقرير أشار إلى أن عرض النصر المقدم إلى أوتافيو يبلغ 15 مليون يورو، وهو أعلى بخمسة أضعاف مما يحصل عليه في بورتو، ورغم ذلك فإن النادي البرتغالي لن يحصل على جميع الأموال من عملية البيع المحتملة لأن بعض المال قد يذهب إلى طرف ثالث.

ويتمتع أوتافيو بعلاقة جيدة مع رونالدو، لدرجة أن لاعب بورتو نفى تقارير إعلامية تحدثت عن تهديد نجم مانشستر يونايتد السابق بمغادرة منتخب البرتغال خلال كأس العالم 2022، مؤكدًا أن رونالدو هو قائد الفريق والمنتخب متحد تحت قيادته.