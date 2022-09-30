كريتشوفياك محذرًا بولندا: لا تستهينوا بالسعودية في كأس العالم

لاعب نادي الشباب يتحدث عن قوة الدوري السعودي

تحدث البولندي جريجور كريتشوفياك لاعب وسط الشباب، عن الكرة السعودية والمنتخب السعودي الذي سيواجه منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بكأس العالم، والتي تضم الأرجنتين وبولندا والمسيك.

ماذا قال كريتشوفياك عن الدوري السعودي؟

خلال تصريحات لصحيفة "meczyki" البولندية، قال لاعب وسط الشباب: "قبل مجيئي إلى السعودية، كانت هناك علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي، ومع ذلك أنا مندهش بشكل إيجابي من جودة اللاعبين المتواجدين هنا وخاصة في فريقنا".

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وتابع: "هناك العديد من اللاعبين المحليين الرائعين، ولكن هناك أيضًا لاعبون أجانب مميزين".

لاعب وسط منتخب بولندا أردف: "تحدثت مع الأرجنتيني إيفر بانيجا قبل توقيع عقدي مع الشباب، والذي أعرفه منذ أيام إشبيلية، فهو لاعب جيد جدًا، ويجب الاعتراف بأنه جعلني اتخذ قراري باللعب لنادي الشباب وخوض تجربة رائعة".

ويقدم كريتشوفياك مستوى مميز رفقة الشباب في دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يلعب بشكل أساسي واستطاع أن يسجل هدفًا في 4 مباريات.

لاعب وسط الشباب يتحدث عن التحضير لكأس العالم

واستطرد قائلًا: "كنت أعلم أن الجو شديد الحرارة ومختلف تمامًا عن أوروبا، ومع ذلك سيسهل عليّ التحضير لكأس العالم، حيث سيتكيف الجسم على درجات الحرارة هذه".

وعن المنتخب السعودي قال كريتشوفياك: "أحذر الجماهير البولندية من المنتخب السعودي، يجب عدم التقليل منه، وقد يفاجئونا في كأس العالم، لأنه يمتلك جودة عالية من اللاعبين".

واختتم لاعب نادي الشباب تصريحاته قائلًا: "أعرف المدرب هيرفي رينارد منذ أن كنت في فرنسا، وتحدثت معه، فهو مدرب يمتلك خبرة كبيرة".

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