"كريبتونيت" سوبر بنزيما .. نقطة الضعف التي ترعب ريال مدريد!

النجم الفرنسي لا يملك سجلًا جيدًا في تلك الحالة!

كشفت صحيفة "آس" عن نقطة ضعف للنجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد وهدافه قبل مواجهة الملكي أمام نظيره أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا.

جاء هذا في تقرير عن سجل النجم الفرنسي التهديفي أمام أوساسونا في كل البطولات، والذي يعد سجلًا طيبًا لكن مشكلته أنه توقف عن الزيادة منذ فترة بعيدة.

بنزيما يملك خمسة أهداف أمام أوساسونا في كل البطولات منهم رباعية في الدوري وهدف وحيد في الكأس، بالإضافة إلى أربع صناعات.

لكن هداف الموسم الماضي في الدوري الإسباني التي وصفته الصحيفة بسوبر مان لم يسجل ضد أوساسونا الذي وصفته بحجر الـ "كريبتونيت" منذ الجولة الختامية لموسم 2012/13 عندما سجل وصنع في الفوز بأربعة أهداف لهدفين، أي غاب عن التهديف أمامهم لمدة عشر سنوات بالتقريب.

جدير بالذكر أن بنزيما يملك أربعة أهداف في بطولة الكأس هذا الموسم من أصل أربعة لقاءات خاضهما في البطولة حتى الآن.