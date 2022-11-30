كرويف: لا يوجد مستقبل لميسي في برشلونة .. وقدوس يثير إعجابنا!

كرويف يجد ضالة البرسا!

أجرى جوردي كرويف المدير الرياضي لنادي برشلونة مقابلة مع شبكة راديو "RAC1" الإسبانية، وكشف موقف النادي من استعادة ليونيل ميسي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، كما تحدث عن مستقبل سيرجيو بوسكيتس، ومراقبته للموهبة الغانية محمد قدوس.

وقال كرويف عن متابعته لقدوس: "رأيته يلعب قبل عام وتابعت مسيرته في أياكس، لسنا على وشك أن نقول" برشلونة يحب هذا اللاعب "، بعيدًا عن ذلك لكنه لاعب لفت الانتباه لطريقة لعبه وأدائه، هدفه في المونديال أذهلني بشكل خاص بسبب الجدل الدائر في هولندا حول مركزه، سواء كان لاعب خط وسط متقدم أو مهاجم".

وعن التفاوض مع ميسي قال: "ما أوضحته هو أنه يجب أن يكون هناك تقارب مع أسطورة مثله يجب أن يجتمع برشلونة وميسي مرة أخرى قد يكون ذلك بعد مسيرته لكن من الواضح أن هذا العناق الأخير بين نادٍ مفقود ولاعب ضخم كليهما يستحق ذلك".

وعن مستقبل بوسكيتس صرح: "عندما ينتهي عقد اللاعب فهو يمتلك مستقبله، وهو من يقرر ما سيحدث نظرًا لأهميته فهو حالة خاصة، إنها مسألة حوار وسيقرر ما يشعر به، يجب أن تأخذ في الاعتبار أنه في برشلونة لذلك يجب أن تعطى 100٪ لأنك إذا لعبت بشكل سيئ سيغضب عليك الناس".

وبسؤاله عن مستقبل تشافي أجاب: "الخطة الأولية لإحضار تشافي لم تكن على المدى القصير لقد تم التفكير في ذلك على المدى المتوسط ​​والطويل، ثم تخسر مباراتين مهمتين ويبدأ الجميع في الحديث، ونحن نعلم ذلك بالفعل منذ 20 عامًا كان الصبر أكثر والنتيجة الآن هي الأهم المدربون يعرفون أن التطلبات في ازدياد".